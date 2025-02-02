Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da Kadın Kolları'nın genel kurulunda yaptığı konuşmada 'aile' vurgusunda bulunarak, küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığının birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmekte olduğunu kaydetti.İSTANBUL (İGFA)- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Günümüzde dünyada ve ülkemizde üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, örselenen kesim kadınlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları ve gençlerin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir mücadele yürüteceklerini kaydetti.

Erdoğan, “Millî ve manevi yapımızı, aile kurumumuzu, hepsinden önemlisi Türkiye'nin kadınlarını küresel şer ittifakının sinsi tuzakları karşısında muhafaza ve müdafaa edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresihttps://t.co/IqhDmsc5r8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2025

Artık nüfusun 2035 yılından itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı, 2100 yılında da 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde en karanlık projelerin uygulandığı kesim kadınlardır. Geldiğimiz noktada cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edindirerek özendirilmektedir. Geniş bir yelazeye milletimizi uzak tutmamız şarttır. Türkiye günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarı olmaya devam edecektir. Bizde kadın daima ailenin ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve kadına her zaman hürmek edilmiştir. Türkçemizde adam ve kadın kavramları da cinsiyetçi bir ayrım değil cinsiyet farkını belirtir. Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar" diye konuştu.