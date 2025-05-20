Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs Çarşamba günü Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılacağı bilgisini aktardı.

Altun mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere yarın (21 Mayıs Çarşamba) Macaristan’ı ziyaret edeceklerdir. “Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dâhil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili temaslarda da bulunacağı kaydedildi.