Dışişleri Bakanlığı, Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen’in vefat ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Malta’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapan Erdeniz Şen'in (51) hayatını kaybettiğini açıkladı.
1996 yılından bu yana Bakanlık bünyesinde çalışan Şen’in vefatı, diplomasi camiasında derin üzüntü oluşturdu.
Merhum Büyükelçi Şen’in cenazesi, Ankara Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı taziye mesajında, Şen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: igf