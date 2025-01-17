Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ile ilgili ilk kez konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel siz dahi kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok, hukuk işleyecek" dedi.ANKARA (İGFA) - Partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Konya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması ile ilgili ilk kez konuştu. değinen Erdoğan, "Kimsenin kanunları çiğneme yetkisi yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, yargıyı baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz" dedi.

Muhalefete sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı kart oyunuyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sananlara rahmetli bir yazarımızın ifadesiyle diyorum ki, halkın seviyesine inilmez, halkın seviyesine çıkılır" dedi.

AK Parti Konya 8'inci Olağan İl Kongresi https://t.co/l0htmFbOFq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 17, 2025

"Aslına bakarsanız kendi içlerindeki hırsızlık, arsızlık, taciz ayıplarının üzerine gitmek yerine yalan yanlış söylemlerle, lakayit çıkışlarla bize hücum edenlerin derdini gayet iyi biliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partilerindeki rezillikleri düzeltmeye çalışmak varken vazifesini yapan kamu görevlilerine saldırmak zaten başlı başına bir suçluluk alametidir. Bunlar eski Türkiye’de hukuk önünde sahip oldukları ayrıcalıklarını kaybetmenin öfkesini bir türlü atamadılar. Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek durumundayım. Günümüz Türkiye’sinde siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz" diye konuştu.

"Siyasi hesaplaşma peşindeyseniz muhatabınız da yargı mensupları değil, siyasetçilerdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kusura bakmayın savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, bağırarak, çağırarak, nümayiş yaparak yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Dolayısıyla sağa, sola sataşmaktan, sürekli ona, buna saldırmaktan artık vazgeçin. Biz işte buradayız. Gelin milletin önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak, kim yüzü ak olarak oradan çıkacak. Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına, kendisini fazla yormasın yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlık ve arsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının, paniklemelerinin, ortalığı velveleye vermelerinin bir sebebi de işte bu hakikattir. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak, insanlar içine karışacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak"