Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Finali’nde yaptığı konuşmada, gençlerin vatana ve millete sevdalı bireyler olarak yetişmesi gerektiğini vurguladı. Gazze’de yaşanan soykırımı kınayan Erdoğan, “Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazzeli kardeşlerimize sırtımızı dönmedik. Zulmün sona erdiği günleri göreceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali’nde gençlere hitap etti.

Konuşmasında, gençlerin marjinal grupların etkisine terk edilmeyeceğini ve muhabbetle bağra basılacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat zihniyetinin tarihe gömüldüğünü söyledi.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE AZ KALDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye’ye kavuşmamıza çok az kaldı. Coğrafyamızda barış rüzgârlarının esmesine az kaldı” diyerek, gençlere terörden arınmış, huzur ve refah dolu bir Türkiye bırakma sözü verdi.

Polise ve esnafa zarar verenler yerine, vatana ve ümmete sevdalı gençlerin yetişmesini istediklerini vurgulayan Erdoğan, Gazze’de yaşananları “son asrın en vahşi soykırımı” olarak nitelendirdi. Erdoğan, “Sadece çocuklar, bebekler değil, insanlık adına ne varsa bir avuç caninin elinde yok ediliyor” dedi.

Filistin hassasiyetlerini sorgulayanlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Düne kadar Gazzelilere ‘terörist’ diyenler, İsrail’den aferin almak için direnişe iftira atanlardı. Ne yaparsanız yapın, Filistin halkının kalbindeki Türkiye ve Tayyip Erdoğan sevdasını söküp atamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1951309540688883907

“ZULMÜN SONA ERDİĞİ GÜNLERİ GÖRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli kardeşlerin özgürce yaşayacağı günlerin yakın olduğunu belirterek, “Suriye’de olduğu gibi Gazze’de de zulmün sona erdiğini göreceğiz. O güzel günlere vasıl olacağız” dedi.

Filistin’in mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye’yi sizlere teslim edeceğiz” sözünü verdi.