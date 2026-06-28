CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın TBMM Grup Başkanı olarak atandığı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında yer alan, CHP Genel Merkezi'nin TBMM'ne yazı göndererek Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, CHP Genel Merkezi'nin bu yönde herhangi bir tasarrufunun bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, 'Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır.' ifadelerine yer verildi.

CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti yetkililerince doğrulanmadan servis edilen haberlere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, basın kuruluşlarını bu konuda daha özenli davranmaya davet etti.