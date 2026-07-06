Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7 Temmuz 2026'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 7 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Başkent Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınacağı bildirildi.

Görüşmelerde savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların masaya yatırılması bekleniyor.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.