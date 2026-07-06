Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme sağlığı ve meme kanseri alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalar nedeniyle uluslararası alanda anlamlı bir ödüle layık görüldü.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Ödül töreni, Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirildi. Törene Türkiye Cumhuriyeti Strasbourg Başkonsolosu Sarp Erzi de katılarak Prof. Dr. Vahit Özmen'in bu önemli başarısına eşlik etti.

MEMEDER tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Vahit Özmen'in yıllardır meme sağlığı alanında ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve uluslararası vizyonuyla yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de önemli bir referans isim haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada, 'Meme sağlığı alanına yıllardır öncülük eden, bilimsel üretimi ve vizyonuyla sayısız çalışmaya ilham veren Onursal Başkanımız Prof. Dr. Vahit Özmen'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının uluslararası alanda artarak devam etmesini diliyoruz.' ifadelerine yer verildi. Prof. Dr. Özmen'in uluslararası alanda elde ettiği bu başarı, meme sağlığı ve meme kanseriyle mücadele alanında Türkiye'den yükselen bilimsel çalışmaların dünya çapında karşılık bulduğunu ortaya koydu.