Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla CGTN, ÇKP'nin uluslararası alanda neden giderek daha fazla ilgi gördüğünü inceleyen bir makale yayımladı. Makale, Çin'in kalkınma yolu, yönetişim modeli ve küresel vizyonunun ÇKP'ye yönelik küresel algıları nasıl yeniden şekillendirdiğini ve modernleşme ile küresel yönetişime ilişkin yeni bakış açıları sunduğunu ele alıyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Uluslararası toplum Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) baktığında ne görüyor? CGTN'nin ÇKP'nin rolüne ilişkin değerlendirmeleri ölçen son küresel kamuoyu araştırmaları, bu soruya çarpıcı bir yanıt getiriyor. Katılımcılar, Partiye ilişkin en güçlü izlenimlerinin 'güçlü liderlik' olduğunu belirtirken, bunu 'küresel istikrarın korunmasına katkı sağlayan olumlu bir güç' ve 'gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını temsil eden bir yapı' değerlendirmeleri izledi.

Bu bulgular, ÇKP'ye yönelik küresel ilginin Çin'in ekonomik başarılarının çok ötesine geçerek, Partinin yönetişim modeli ile ortak küresel sorunlara yaklaşım anlayışına da yöneldiğini ortaya koyuyor. Bu temalar, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in 1 Temmuz'da Partinin kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada da öne çıktı. Xi'nin, aynı zamanda Çin Devlet Başkanı ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşma, uluslararası gözlemciler arasında da geniş yankı uyandırdı.

'Çin tarzı modernleşme, modernleşmenin Batılılaşmayla eşdeğer olduğu yönündeki miti yıktı.' Sri Lanka Komünist Partisi Genel Sekreteri Geeganage Weerasinghe, Xi'nin son konuşmasını bu sözlerle yorumladı.

Bu değerlendirme, Xi'nin konuşmasında verdiği ÇKP'nin Çin halkına öncülük ederek 'insan uygarlığının yeni bir biçimini' oluşturduğu ve gelişmekte olan ülkeler için modernleşme yolunu genişlettiği yönündeki temel mesajlardan biriyle örtüşüyor. Onlarca yıl boyunca modernleşme, büyük ölçüde Batı merkezli bir bakış açısıyla değerlendirildi. Ancak Çin'in deneyimi, modernleşmeye farklı bir perspektiften yaklaşılabileceğini gösteriyor.

Fudan Üniversitesi öğretim üyesi Zheng Changzhong, Çin'in kalkınma deneyiminin modernleşmenin herkese uyan tek tip bir süreç olmadığını gösterdiğini belirtti. Halk merkezli yönetişim anlayışı, uzun vadeli planlama ve politika sürekliliği doğrultusunda hareket eden ÇKP, uzun vadeli toplumsal istikrarı korurken dünyanın en büyük ikinci ekonomisine yön verdi.

ÇKP'nin yönetişim anlayışı, uluslararası gözlemcilerin de ilgisini çekti. İsviçre Komünist Partisi Genel Sekreteri Massimiliano Ay, kısa süre önce gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ardından, kendisini en çok etkileyen unsurun 'halkın arasında kök salmış' bir Parti olduğunu söyledi. Fransız kamu yönetimi uzmanı Richard Abitbol, Çin'in öngörülebilir politika sürekliliğinin işletmelere inovasyona uzun vadeli yatırım yapma konusunda güven verdiğini vurguladı.

Bu artan ilgi, kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına da yansıyor. CGTN'nin kamuoyu araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 63,9'u Çin'in modernleşme alanındaki başarılarını ÇKP'nin bilimsel karar alma anlayışına bağlarken, Küresel Güney'den katılımcıların yüzde 63,7'si Partinin Batı merkezli kalkınma modeline uygulanabilir bir alternatif sunduğunu düşünüyor.

SIFIR TOPLAMLI ANLAYIŞIN ÖTESİNDE KÜRESEL BİR VİZYON

Xi'nin konuşmasının ardından Kuhn Vakfı Başkanı Robert Lawrence Kuhn, konuşmadan aklında kalan iki anahtar kelimenin 'istikrar' ve 'güven' olduğunu söyledi. Dünyanın dalgalanmalar ve sarsıntılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Çin'in dış politika çizgisinin dikkat çekici ölçüde tutarlılığını koruduğunu belirtti.

Bu tutarlılık, ÇKP'nin küresel vizyonundan kaynaklanıyor. ÇKP, her zaman olduğu gibi, insanlığın ilerlemesini ve dünya genelinde büyük uyumun sağlanmasını kendi misyonu olarak görüyor. Bu vizyon doğrultusunda hareket eden ÇKP, sıfır toplamlı anlayışı reddederek küresel barış, kalkınma ve yönetişim için istikrarlı biçimde Çin'e özgü çözümler sundu.

Xi, konuşmasında Çin'in dünya barışına ve kalkınmasına olumlu katkı sunma yönündeki kararlılığını bir kez daha vurguladı. Xi, Partiyi insanlığın ortak değerlerini savunmaya, Küresel Kalkınma Girişimi (GDI), Küresel Güvenlik Girişimi, Küresel Medeniyet Girişimi ve Küresel Yönetişim Girişimi'ni ilerletmeye ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını kararlılıkla teşvik etmeye çağırdı.

Xi'nin, Çin'in 'dünya barışının mimarı, küresel kalkınmaya katkı sağlayan bir ülke ve uluslararası düzenin savunucusu' olduğu yönündeki sözlerine atıfta bulunan Irak merkezli Küresel Medeniyet Girişimi Araştırma Merkezi Başkanı Kawa Mahmoud, tek taraflılığın yükselişte olduğu bir dönemde Çin'in çok taraflılığa bağlılığının özellikle büyük önem taşıdığını ifade etti. Kuşak ve Yol Girişimi Tayland-Çin Araştırma Merkezi Direktörü Wirun Phichaiwongphakdee, Xi'nin insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonunu vurgulayarak, dört küresel girişimin ÇKP'nin küresel sorumluluk anlayışını yansıttığını ve insanlığın ilerlemesine Çin'in bilgeliğiyle katkı sunduğunu ifade etti.

ÇKP'nin küresel vizyonu, söylemlerin ötesinde eylemlerle de destekleniyor. Parti, 170'ten fazla ülkede 700'ü aşkın siyasi kuruluşla düzenli ilişkiler kurdu. Bunun yanı sıra Çin, diplomatik ilişki içinde bulunduğu tüm en az gelişmiş ülkelere ve Afrika ülkelerine sıfır gümrük tarifesi uygulaması getirdi, GDI çerçevesinde 1.800'den fazla iş birliği projesi başlattı ve BM barışı koruma operasyonlarına en fazla katkı sağlayan ikinci ülke olmayı sürdürüyor.

Çin dışında yer alan birçok kişi için artık soru yalnızca ÇKP'nin Çin'i nasıl dönüştürdüğü değil, aynı zamanda deneyiminin kalkınma ve iş birliği için yeni yollar arayan dünyaya neler sunabileceği yönünde.

https://news.cgtn.com/news/2026-07-03/Why-the-world-is-asking-What-makes-the-CPC-work--1OtVWfpQu64/p.html