Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler ve diş hekimlerine yönelik yeni bir düzenleme için TBMM'ne kanun teklifi sundu.

Teklife göre, özel sektörde 15 yıl görev yapan hekim ve diş hekimlerine hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi öngörülüyor. CHP'li Yazgan, teklifinin gerekçesinde hekimlik mesleğinin kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın kamu hizmeti niteliği taşıdığını vurgulayarak, mevcut düzenlemede kamu çalışanı hekimlere belirli kıdem sonrası yeşil pasaport hakkı tanınırken, özel sektörde çalışan hekimlerin bu haktan yararlanamamasının eşitsizlik oluşturduğunu ifade etti.

Gerekçede ayrıca, sağlık çalışanlarının uluslararası bilimsel gelişmeleri takip edebilmesi, kongre ve sempozyumlara katılımının kolaylaştırılması ve bürokratik vize süreçlerinin aşılmasının önemine dikkat çekildi.

Sağlıkta yaşanan sorunlar, yurtdışına beyin göçü ve artan şiddet olaylarının da hatırlatıldığı teklif metninde, düzenlemenin mesleki motivasyonu ve aidiyet duygusunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, 15 yıl ve üzeri hizmeti bulunan özel sektör hekimleri ve diş hekimleri yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.