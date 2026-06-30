Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Selimiye bölgesi muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı. Altyapı, üstyapı ve sosyal donatı taleplerinin ele alındığı toplantıda, mahalle bazlı hizmet haritası çıkarılarak sorunlara yerinde çözüm üretilmesi hedeflendi.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya Selimiye bölgesi muhtarları katıldı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ilçemizin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yerinde çözüm üretmek amacıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda mahallelerin altyapı, üstyapı, sosyal donatı ve çevre düzenlemesi gibi acil çözüm bekleyen ve yıllara sari yapılacak olan talepleri masaya yatırıldı.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçemiz Selimiye bölgesi mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları Ali Özgür, Mustafa Sezgin ve birim müdürleri de katıldı. 'Ortak akıl ve katılımcı yönetim' vurgusu yapan Başkan Topuz, muhtarların yerel yönetimdeki en önemli köprü olduğunu belirtti.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, her mahallenin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, 'Muhtarlarımız, halkımızın mahallelerdeki gözü, kulağı ve sesidir. Bugün burada sadece dinlemek için değil, eksikleri hızla gidermek ve mahalle mahalle bir hizmet haritası çıkarmak için toplandık. Amacımız, kaynaklarımızı en doğru ve en acil ihtiyaç duyulan noktalara aktarmaktır' diye konuştu.

Daha sonra söz alan muhtarlar; mahallelerindeki yol yenileme, park ve yeşil alan eksiklikleri, temizlik işleri ve sosyal tesis taleplerini dile getirdi. Toplantıya katılan teknik birim müdürleri talepleri tek tek not aldı.

Toplantı sonunda Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz muhtarlara Milas haritasının yer aldığı tablo hediye etti.