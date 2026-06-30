Bursa Osmangazi Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla Osmangazi Meydanı'nda aşure ikramında bulundu.

BURSA (İGFA) - Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan Muharrem ayında özenle hazırlanan aşureler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından vatandaşlara ikram edildi. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure dağıtımı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Osmangazi Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan aşureler, kazanlara alınarak Osmangazi Metro İstasyonu'nun her iki çıkışında kurulan stantlarda vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek Muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşlar, hem aşurenin lezzetinden hem de böylesine anlamlı bir geleneğin yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Osmangazi Belediyesi, düzenlediği bu anlamlı etkinlikle Muharrem ayının manevi iklimini vatandaşlarla buluştururken, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik kültürünün yaşatılmasına da vesile oldu.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Muharrem ayında aşure; bereketi, birliği ve beraberliği temsil etmektedir. Muharrem oruçlarının ardından, başta Hazreti Hüseyin olmak üzere Kerbela şehitlerini anmak ve toplumumuzun birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla aşuremizi vatandaşlarımıza ikram ettik. Allah kabul etsin' şeklinde konuştu.

Osmangazi Belediyesi tarafından 5 gün boyunca ilçenin farklı noktalarında aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.