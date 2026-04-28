Çorum Belediyesi tarafından, kentin zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen 'Çorum Mutfağına Saygı' ödüllü yemek yarışması için başvurular 01 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

ÇORUM (İGFA) - Çorum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri çalışmalarına önemli katkı sunacak olan ve toplam 300 bin TL ödülün verileceği yarışma, Çorum'a özgü lezzetlerin korunması, geliştirilmesi ve modern sunum teknikleriyle yeniden yorumlanmasını hedefliyor. Yarışma kapsamında katılımcılar, Çorum'da yetişen ürünleri kullanarak hazırlayacakları yemeklerle hünerlerini sergileyecek.

BAŞVURULAR 01 MAYIS'TA SONA ERECEK

Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 01 Mayıs 2026 Cuma günü saat 17.00 olarak belirlendi. Başvurular bireysel olarak yapılacak olup, 15 yaşını doldurmuş herkes yarışmaya katılabilecek. Adaylar başvurularını [email protected] adresine e-posta yoluyla ya da Çorum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şahsen gerçekleştirebilecek. Ayrıca https://www.gastrocorum.org/ web sayfasında yer alan başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekiyor.

İKİ ETAPTA GERÇEKLEŞECEK

'Çorum Mutfağına Saygı' yarışması iki aşamalı olarak düzenlenecek. İlk etap 21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde, ikinci etap ise 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışmacılar, kura ile belirlenen saat dilimlerinde yarışacak ve her katılımcıya yemeklerini hazırlaması için 3 saat süre verilecek.

Katılımcılar yarışmada Çorum'a ait ürünlerle bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlıdan oluşan menü hazırlayacak. Hazırlanan yemekler; hijyen, lezzet, uygulama becerisi ve masa düzeni gibi kriterler üzerinden 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara; birincilik için 150 bin TL, ikincilik için 75 bin TL, üçüncülük için 50 bin TL ödül verilecek. Ayrıca mansiyon ve jüri özel ödülleri de sahiplerini bulacak.