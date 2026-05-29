İZDENİZ, Kurban Bayramı'nda İzmirlileri ve kent ziyaretçilerini Gediz Deltası'nın eşsiz doğasıyla buluşturuyor. Dünyadaki flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una ev sahipliği yapan deltada düzenlenecek Flamingo Yolu Tekne Turları, bayram tatilinin son günlerinde doğa ve kuş gözlem tutkunlarına unutulmaz bir körfez deneyimi sunacak.

İZMİR (İGFA) - İZDENİZ, Kurban Bayramı'nda Flamingo Yolu Tekne Turları düzenleyecek. Bayram ziyaretlerinin ardından şehirde kalmaya devam edenler için doğayla iç içe alternatif sunan turlar, bugün, yarın ve 31 Mayıs Pazar günlerinde gerçekleştirilecek. Her gün 11.00, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerinde toplam 6 sefer yapılacak. Flamingo Parkı'ndan hareket edecek teknelerle düzenlenen yolculuklarda katılımcılar, Gediz Deltası'nın zengin doğal yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulacak. Dünyadaki flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una ev sahipliği yapan deltada; flamingoların yanı sıra tepeli pelikan, akça cılıbıt, kocagöz ve saz delicesi gibi birçok kuş türü de görülebilecek.



Körfezde unutulmaz deneyim

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren turların ilk 15 dakikasında rehberli anlatım yapılacak, ardından deltada seyir gerçekleştirilecek. Altı kişilik teknelerle düzenlenen turlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarına İzmir Körfezi'nde unutulmaz bir deneyim sunacak. İZDENİZ yetkilileri, 'Bayram ziyaretlerini tamamlayan ve şehirde kalmaya devam eden herkesi flamingoların büyüleyici dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz. İzmir'in içinde böylesine özel bir doğa deneyimi yaşamak isteyenler için Flamingo Yolu eşsiz bir rota sunuyor' açıklamasında bulundu.