Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaokullarda gerçekleştirdiği 'Şehrini Keşfet' seminerleriyle çocuklara sosyal sorumluluk, çevre bilinci aşılıyor ve ayrıca şehir aidiyeti duygusunu güçlendiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim programlarına devam ediyor.

Gençlerde şehir bilincini artırmak ve sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Arifiye Açmalar Ortaokulu'nda 'Şehrini Keşfet' semineri gerçekleştirildi.

Seminer programında öğrencilere Sakarya'nın doğal, kültürel ve tarihi değerlerini tanıtan şehir videoları izletildi.

Sunumlar aracılığıyla, dijital dünyanın gençler üzerindeki etkileri ve teknoloji bağımlılığının zararları ele alındı. Gençlerin bilinçli bireyler olarak yetişmeleri ve ortak şehir değerlerine sahip çıkmaları için önemli aktarımlar yapıldı.

'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

Program kapsamında öğrencilere; çevre bilinciyle hareket etmenin, yaşadıkları şehre sahip çıkmanın ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirmenin önemi ifade edildi.Bu adımlar, çocukların Sakarya'ya aidiyet duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik sonunda, Gençlik Spor İl Müdürlüğü formatörlerinin rehberliğinde düzenlenen bahçe oyunlarıyla öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.