Muğla Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Çocuk Oyun Evi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı. Muğla'da çocukların zihinsel, bedensel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hizmet veren Çocuk Oyun Evi’nde 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi’ni başarıyla tamamlayan çocuklar mezun olarak başarı belgelerini aldılar. BAŞKAN TOPUZ ÇOCUKLARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU…

Milas Belediyesi Çocuk Oyun Evi’nde Sevgi Gemisi ve İnci Taneleri olmak üzere iki sınıfta eğitimlerini tamamlayan öğrenciler mezun oldu. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’da Çocuk Oyun Evi’ni ziyaret ederek çocukların mezuniyet sevincine ortak oldu. Mezun olan çocukları tebrik edip eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Topuz, öğrencilere başarı belgelerini takdim etti. Çocuklarda mezuniyet törenine özel hazırladıkları gösterileri başarılı bir şekilde sunarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar.

TATİLİNİZİ DİNLENEREK VE KEYİFLE GEÇİRMENİZİ DİLİYORUM…

Mezuniyet töreninde konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Milas Belediyesi olarak eğitim hayatınızın ilk yıllarında gösterdiğiniz gayret ve başarılarınız için sizi kutluyor, bu anlamlı süreçteki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Tatilinizi dinlenerek ve keyifle geçirmenizi diliyor, başarılarınızın bütün eğitim hayatınız boyunca devam etmesini temenni ediyorum” dedi.