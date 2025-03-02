İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliği ile Çocuk Dostu Kent Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, İzmir’in Çocuk Dostu Kent olma yolunda yol haritası belirlenirken, bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Dostu Kent Koordinasyon Komisyonu kurulduğu da duyuruldu.İZMİR (İGFA) - İzmir’i Çocuk Dostu Kent yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNICEF iş birliği ile Çocuk Dostu Kent Çalıştayı düzenledi. Mövenpick Otel’de yapılan çalıştayda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF yöneticileri iki kurum arasında imzalanan resmi çalışma planı üzerinden belirlenen temalardan olan ‘sosyal politika’ konusunda fikir alışverişi yaptı.

Katılımcıların interaktif bir biçimde Çocuk Dostu Kent hayallerini anlattığı çalıştayda, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Çocuk Dostu Kent Koordinasyon Komisyonu kurulduğu da duyuruldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan komisyon, İzmir’de yaşayan tüm çocukların haklarına erişiminde fırsat eşitliği sağlamak, Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin ve çocukların temas ettiği kentsel alanların çocuklar tarafından yapılandırılmasını sağlamak ve bu sayede kentin iyilik halini artırmak amacıyla çalışmalar yürütecek.

Komisyonda, çocuklara yönelik hizmetlerin disiplinler arası bir işleyişle yürütülmesi hedefiyle çocuklara doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden hizmetler üreten birimlerin yöneticileri yer alıyor. Komisyon aynı zamanda İzmir Çocuk Meclisi’nde çocukların aldıkları kararları hayata geçirmeye yönelik çalışmalar da yürütecek.

“BAŞKAN TUGAY, GÖNÜLDEN DESTEKLİYOR”

Çalıştayın açılış konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gizem Çetinkaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1922’de Bursa ziyareti sırasında çocuklara yönelik sarf ettiği "Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz” sözleri hatırlattı. Çetinkaya, “Çocuk Dostu İzmir, Ata’mızın bu vizyonundan ilham alarak yola çıktığımız ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın da gönülden desteklediği özel bir projemizdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı eğitim, spor, beslenme, kültürel aktiviteler gibi çeşitli alanlarda desteklemeye devam ediyoruz. Yine de biliyoruz ki değişen dünyada bizim de kendimizi yenilememiz, çağın gerekleri doğrultusunda çalışmalarımızı güncellememiz kaçınılmaz. Çocuk Dostu Kent Çalıştayı’nda bugün ortaya atılacak fikirlerin, çizilecek yol haritasının bir kentin ve bir ülkenin yarınları için öneminin hepimiz farkındayız. Bu vizyonumuzu paylaşan, İzmir’in çocuklarını güçlendirme konusunda en az bizim kadar hevesli olan UNICEF’e katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZA BÜYÜK BİR İSTEK VE KARARLILIKLA BAŞLADIK”

Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Eğitim ve Etkinlik Şefi Ayfer Yeşilöz de “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde Türkiye’nin gözdesi olan kentimiz İzmir’i Çocuk Dostu Kent yapma konusundaki çalışmalarımıza büyük bir istek ve kararlılıkla başladık. Yapılan araştırmalar, özellikle şehirlerde yaşayan çocuklar olmak üzere tüm çocuklar için beş zorluğu öne çıkarıyor. Bunlar trafik ve kirlilik, yüksek katlı yapılar ve kentsel yayılma, suç ve sosyal korkular, izolasyon ve hoşgörüsüzlük, yetersiz ve eşit olmayan erişimdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tanımlanan bu zorlukların üstesinden gelmek için, gelecek nesiller adına ‘keşke’ değil, ‘iyi ki’ demek için iş birliği ve güç birliği ile çalışıyoruz” diye konuştu.

Çalıştayda UNICEF Erken Çocukluk Gelişimi Sorumlusu Irmak Kurttekin “UNICEF Erken Çocukluk Gelişimi Programı Belediye Çalışmaları”, UNICEF Erken Çocukluk Eğitimi Sorumlusu Derya Dostlar “UNICEF Erken Çocukluk Eğitimi Programı Belediye Çalışmaları”, UNICEF Ergen Gelişimi ve Katılımı Nilgin Çavuşoğlu “UNICEF Çocuk/Ergen Katılımı ve Güçlendirilmesi Programı Belediye Çalışmaları”, UNICEF Çocuk Koruma Sorumlusu Ece Hazal Uluç “UNICEF Çocuk Koruma Programı Belediye Çalışmaları” ve UNICEF Sosyal Politika Sorumlusu Melih Akın da “UNICEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri ve Özel Sektör Odaklı İstihdam ve Beceri Programları Çalışmaları” konularında sunum yaptı.