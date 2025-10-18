Mardin'in Midyat ilçesinde kırsal Anıtlı Mahallesi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En İyi Turizm Köyü' seçildi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen 'En İyi Turizm Köyleri Programı' kapsamında, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 'En İyi Turizm Köylerinden biri' seçilerek ödüllendirildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törende Midyat'ı ve Türkiye'yi temsil etti. Başkan Şahin, ödülün alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Anıtlı Köyü'nün bu başarıyla kadim kültür mirasının uluslararası düzeyde tescillendiğini vurguladı.

'Anıtlı köyümüzün, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından En İyi Turizm Köylerinden biri seçilerek ödüllendirilmesi, kadim mirasımızın dünyaca tescilidir.'

'Çin Halk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Gao Zheng'e, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Sayın Zurab Pololikashvili'ye ve emeği geçen herkese; kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yerel değerlerin dünyaya tanıtılması yönündeki vizyoner katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum.'

'Kültür, tarih ve turizmin başkenti Midyat'ımızı dünya sahnesinde gururla temsil etmeye devam edeceğiz.'

Midyat Belediyesi'nin son yıllarda yürüttüğü turizm, kültürel miras ve sürdürülebilir kalkınma projeleri, bölgenin turizm potansiyelini uluslararası ölçekte öne çıkarmaya devam ediyor.

UNWTO tarafından verilen bu ödül, Midyat'ın kültürel çeşitliliği, taş mimarisi, geleneksel yaşam tarzı ve turizme yönelik sürdürülebilir yaklaşımının dünya genelinde takdir edildiğini gösteriyor.

Ödül törenine dünyanın birçok ülkesinden temsilciler, kültür ve turizm bakanları ile yerel yöneticiler katıldı. Midyat heyeti, törende Türkiye'yi gururla temsil etti.