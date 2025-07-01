Huawei, MWC Şanghay 2025’te “Akıllı Dünyayı Hızlandırmak” temasıyla 5G-A ve yapay zeka odaklı yeniliklerini sergiledi. Hizmetler, altyapı ve operasyonlarda çığır açan çözümler sunan şirket, Çin’in 300’den fazla şehirde 10 milyon 5G-A kullanıcısıyla liderliğini pekiştiriyor.ŞANGHAY (İGFA) - MWC Şanghay 2025 sırasında Huawei, 5G Advanced (5G-A) deneyiminden para kazanma ve AI ajanları tarafından desteklenen senaryo tabanlı hizmetlerdeki yeni gelişmeleri sergiledi. Şirketin bu yılki etkinlikteki sergisi "Akıllı Dünyayı Hızlandırmak" başlığını taşıyor ve küresel operatörler, endüstri ortakları ve fikir liderleriyle bir araya gelerek yapay zekayı kullanarak değer yaratmaya odaklanan operatör gelişimi için yeni yolları tartışmayı amaçlıyor.

Huawei'nin vitrini üç alandaki en son yeniliklerine odaklanıyor:

Hizmetler: Huawei'nin, Çin'in üç büyük operatörü ile işbirliği içinde yürüttüğü bir dizi 5G-A deneyiminden para kazanma ve senaryo tabanlı yapay zeka uygulaması (AItoX) projesinin başarısını duyurması bekleniyor.

Altyapı: Huawei, operatör ortaklarının yapay zeka merkezli ağlar oluşturma konusundaki son deneyimlerine ilişkin sunumlarına ev sahipliği yapıyor. Şirket ayrıca, ev geniş bandından taşıma ağlarına kadar tüm ağ katmanlarını kapsayan yeni ve kapsamlı bir AI Ultra Geniş Bant (AI UBB) çözümünü de piyasaya sürüyor. Çözüm, uçtan uca yerleşik bilgi işlem gücü ve daha üst düzey otonomiye doğru ağ evrimini hızlandırmayı amaçlayan kapsamlı performans geliştirmeleriyle birlikte geliyor ve bu da yapay zeka uygulama deneyimini iyileştirecek ve iş büyümesini sağlayacak.

Operasyonlar: Huawei ve Çin'in üç büyük operatörü, akıllı kablosuz ağ operasyonları ve akıllı ev geniş bant operasyonlarındaki en son başarılarını ortaklaşa paylaşıyor.

Ticari 5G-A'nın benimsenmesinin 2025 yılında Çin, Orta Doğu ve Asya-Pasifik dahil olmak üzere bir dizi bölgede hızlanması beklenmektedir. Bu bölgelerdeki operatörler, deneyimden para kazanma modellerini aktif olarak araştırıyor.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dönüşümlü Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, telekomünikasyon sektöründe büyümenin yolları üzerine bir açılış konuşması yaptı. Xu konuşmasına telekom sektörünün mevcut durumuna ilişkin gözlemlerini paylaşarak başladı: "Yaklaşık kırk yıllık hızlı büyümenin ardından, sektör istikrarlı bir gelişme dönemine girerken, yeni büyümenin önündeki bazı zorluklarla da karşı karşıya."

Daha sonra büyümeye giden dört potansiyel yol üzerinde durdu:

Kullanıcı ihtiyaçlarındaki değişikliklere ayak uydurma ve yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni talepleri karşılama

Ekosistem genelinde koordineli çalışmalarla HD video arz ve tüketiminin artırılması

Her araca 5G getirerek akıllı bağlantılı araçlarda yeni bir büyüme sağlamak

Yapay zekadaki fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için FTTR'yi mikro ve küçük işletmelere getirmek

Xu, "Elbette her operatör farklıdır", diyerek sözlerini tamamladı. "Pazarları farklı, iş ortamları farklı - ve rekabet ortamları da öyle. Dolayısıyla büyümeye giden yollar da farklıdır. Operatörlerin kendilerine özgü fırsatları keşfetmelerine ve uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeye giden doğru yolları bulmalarına yardımcı olmak için birlikte çalışmaya hazır ve istekliyiz"

Çin, 5G-A'da küresel bir öncü olarak ortaya çıkmıştır ve 300'den fazla şehrinde 5G-A halihazırda mevcuttur. Operatörler şu anda 30'dan fazla Çin eyaletinde 5G-A mobil planları sunmakta ve ülkede şu anda 10 milyondan fazla 5G-A kullanıcısı bulunmaktadır. Çin, Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki operatörler de premium yükseltme girişimleri başlatarak deneyimden para kazanmaya yönelik yeni değer çerçevesini araştırıyor. 5G-A, kullanıcılara ultra hızlı ağlar sunmakta ve akıllı yaşam, ulaşım ve üretim de dahil olmak üzere birçok sektörde akıllı dönüşümü desteklemektedir.

İletişim sektörü, yapay zeka odaklı inovasyon sayesinde önemli bir yıkımla karşı karşıya. Yeni deneyimden para kazanma modellerinin başarısı da sektörün yakında yeni bir büyüme dönemine gireceğini gösteriyor.

Operatörler, bulut, ağ, zeka ve bilgi işlem alanlarındaki doğal güçleri nedeniyle yapay zekadaki bu artışı kucaklamak ve yeni yapay zeka uygulamalarını keşfetmek için benzersiz bir konuma sahiptir. Yapay zekayı hizmetlerini, altyapılarını ve operasyonlarını dönüştürmek için kullanıyorlar ve bu da iş büyümesi için yeni itici güçlerin kilidini açıyor.

Pek çok operatör, kendilerini tüketiciler için erişilebilir olan kişiselleştirilmiş ve entegre, yapay zekalı acentelerin sağlayıcıları olarak yeniden markalaştırıyor. Akıllı ev pazarında, akıllı ev arkadaşlığını geliştirmek için çeşitli akıllı cihazlar arasında koordinasyon sağlayarak mevcut hizmetleri yükseltiyorlar. Operatörler ayrıca akıllı, mobil üçüncü alanlar yaratmak için yapay zeka aracılarını araçtan her şeye (V2X) teknolojileriyle entegre ederek araç içi hizmetler pazarına giriyor. İşletmeler için, operasyonları güçlendirmek için bilgi işlem ağı hizmetlerini ve model tabanlı hizmetleri geliştirerek yeteneklerini yükseltiyorlar.

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2025