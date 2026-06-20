İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinde eğitim alan minikler düzenlenen mezuniyet töreninde kep atarak okul öncesi eğitimlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi, Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evi, İsmail Hakkı Toker Çınar Çocuk Evi ve Havva Kolaylı Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören minikler, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde kep atmanın heyecanını yaşadı.

YOĞUN KATILIM

Renkli görüntülere sahne olan programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi ve Neslihan Çakır, birim müdürleri ile çok sayıda veli katıldı. Miniklerin ve ailelerinin büyük gurur yaşadığı törende mezuniyet coşkusu salona yayıldı. Program kapsamında çocuklara mezuniyet belgeleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından takdim edildi.

MEZUNİYET KÜTÜĞÜNE ÇİVİ ÇAKTILAR

Törende geleneksel mezuniyet kütüğüne çivi çakılarak bu anlamlı gün ölümsüzleştirildi. Belgelerini alan minikler daha sonra kep atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı. Etkinlik, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Miniklerin heyecanı ve ailelerin mutluluğu programa damga vurdu.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ'

Başkan Hürriyet mezuniyet programında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; 'Çocuklarımızın o en önemli dönemlerinde, büyüme çağında, hayatlarındaki en önemli ilk senelerini bize emanet etmeniz bizim için gurur kaynağı. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğini kendimize vizyon edinerek ve amaç edinerek kurduğumuz eğitim yuvalarımızdan bir tanesi Çınar Çocuk Evlerimiz.

'BİZİM İÇİN GÜVEN KAYNAĞI'

Öğretmenlerimizle birlikte en ufak detaya kadar takip ettiğimiz, önemsediğimiz, üzerine titrediğimiz çok önemli projelerimizden bir tanesi Çınar Çocuk Evleri. Bizlere güvenerek en kıymetli hazineniz evlatlarınızın bir senesine bize emanet etmiş olmanız bizim için büyük bir güven kaynağı.

'BÜYÜK ÇABA SARF ETTİK'

Bize o güveninizi boşa çıkarmamak adına öğretmenlerimle ve idarecilerimle birlikte hep hassas olmaya, en üst düzeyde çalışma performansı göstermeye gayret ettik. Çocuklarımızın eğitimi, bir kentin geleceği için de çok önemli. Çocuklarımızın eğitimini gerçekten çok önemsiyoruz. Eşit, güvenli ve nitelikli, sevgi bir sevgi dolu ortamda eğitim görmeleri ve bu ortamda büyümeleri bizim için çok kıymetli.

'BAHTLARI AÇIK OLSUN'

Sosyal belediyecilik anlamında da yine önemsediğimiz işlerden bir tanesi. Bu yıl Çınar Çocuk Evlerimizde öğretim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevincini, gururunu yaşıyoruz. Artık okullu olacaklar. Yüz altmış yavrumuzu mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın bundan sonraki hayatlarında bahtları açık olsun. Hepsini Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah hayırlı evlatlar olsunlar. Onların gelişimine bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.

'ÇINAR ÇOCUK EVLERİNİ BÜYÜTÜYORUZ'

Burası gerçekten bir nitelikli bir eğitim mekanı. Her sene büyüyoruz. Bu sene yine iki tane daha inşallah açmak nasip olacak. Ve her sene daha fazla daha fazla Çınar Çocuk Evi İzmit'imize de sadece artık İzmitli çocuklara değil İzmit'in dışından da çocuk arıyoruz artık. Kapasitemiz o kadar büyüdü. Ve daha da büyütmeye daha da fazla çocuğumuza hizmet etmeye gayret edeceğiz. Mezun olan çocuklarımızın yolu bahtı açık olsun diyoruz. Eğitim hayatında bütün yavrularımıza sonsuz üstün başarılar diliyorum.'