Kuruluşundan bu yana yürüttüğü atölye ve etkinlik programlarının yanı sıra kentte okuma kültürünü desteklemek amacıyla çocuklara kütüphane hizmeti de sunan Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür Evi, 2025-2026 döneminde en çok kitap okuyan üyelerini belirledi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Üyesi olan 3203 çocuk ve ebeveynin faydalandığı, bütün çocuklara herhangi bir atölye programına devam etme şartı aranmaksızın kütüphane ve ödünç kitap hizmeti sunan Çocuk Kültür Evi Kütüphanesi, 4500 üzerinde kitap ve görsel işitsel materyal kapasitesi ile çocukları nitelikli çocuk edebiyatı eserleriyle buluşturmayı 2025-2026 döneminde de sürdürdü. Dönem boyunca toplam 1.183 ödünç kitap işlemi gerçekleştirilen kütüphanenin bu yıl en çok kitap okuyan üyeleri Hasan Efe Bektaş, Ali Çınar Büyükerol, Cahit Aktaş ve Fulya Aktaş oldu.

Kitaplarla kurdukları güçlü bağ ile öne çıkan çocuklar, Çocuk Kültür Evi 'Yıl Sonu Bireysel Çalgı Müzik Dinletisi' etkinliğinde sahneye davet edildi. Heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okunan minik kitap kurtlarına kitap setleri ile 'Yılın Kitap Kurdu' belgeleri, Çocuk Kültür Evi kütüphane sorumlusu Şerda Cici tarafından takdim edildi.