Son yıllardaki güçlü performansını 2025 yılına da taşıyan Çimsa, ilk çeyrekte cirosunu yüzde 21, FAVÖK’ünü ise yüzde 37 oranında reel olarak artırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çimsa, ilk çeyrekte net satışlarını reel olarak yüzde 21 artırarak 8,9 milyar TL’ye yükseltti

“Çimentodan Yapı Malzemelerine”, “Griden Yeşile” ve “Yerelden Küresele” olarak tanımladığı stratejik dönüşümü kararlılıkla uygulamaya devam eden Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 3 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Çimsa’nın FAVÖK’ü ise, hem organik hem de inorganik artan satış hacimleri, üretim süreçlerindeki verimlilik ve maliyet düşürücü uygulamaları ile güçlü kapasite kullanımı sayesinde yüzde 37’lik artışla 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, operasyonel verimliliği desteklemeye katkıda bulunacak Eskişehir Güneş Enerjisi yatırımını da ilk çeyrekte tamamladı. Bu yatırım ile önümüzdeki dönemde, fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 14'ünün karşılanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, bir yandan Türkiye ve yurt dışında yatırımlara devam edip bir yandan da Çimsa’nın bilançosunu güçlendirmeyi sürdürdüklerinin altını çizdi. ABD’de sürdürdükleri gri çimento yatırımının yine yılın son çeyrekte devreye girmiş olacaığnı, dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte atılan adımlarla, bir yandan Çimsa’nın bugününü doğru şekilde yönetirken, yarının rekabet koşullarına da bugünden adapte olduklarını ifade eden CEO Zenar, üretim, teknoloji kullanımı, tedarik zinciri hakimiyeti, sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yaptığımız yatırımlarla, Çimsa’nın ‘geleceğe hazır küresel şirket’ kimliğini güçlendirdiklerini söyledi.