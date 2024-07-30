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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık takımından Cüneyt Erdener, Hakkari’de Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Cilo Reşko Dağı zirve tırmanışına katıldı. Dağcılar, 4.135 metrelik zirve tırmanışını başarıyla tamamladı. MANİSA (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun (TDF) 2024 yılı faaliyet programında bulunan 4.135 rakımdaki Cilo Reşko Dağı zirve tırmanışı 25-28 Temmuz tarihleri arasında Hakkari’de gerçekleştirildi. Manisa BBSK Dağcılık takımından Cüneyt Erdener’in de yer aldığı organizasyonda 29 kişilik ekip ilk olarak Serpel Yaylası’ndan 2900 rakımlı Horgedim Yaylası’na tırmanış gerçekleştirdi. Horgedim Yaylası’nda kamp kuran dağcılar, ertesi gün 7 saatte Cilo Reşko Dağı zirvesine ulaştı. Doğal güzelliklerin görsel şölen oluşturduğu tırmanışı tüm sporcular başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı.