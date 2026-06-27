Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Futbol' temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel yapısını küresel boyuta taşımak ve sanatsal etkileşimi artırmak amacıyla organize ettiği vizyoner projelerinden 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda büyük maraton görkemli bir finalle tamamlandı. 'Sanat Şehri Denizli' kimliğine yakışır şekilde bu yılki teması 'Futbol' olarak ilan edilen yarışma, kayıt sürecinin ilk gününden itibaren tüm dünyada çok geniş bir yankı uyandırdı. Alanında duayen isimlerden oluşan seçici kurulun titiz değerlendirmelerinin ardından dereceye giren isimler, Turan Bahadır Sergi Salonu'nda düzenlenen görkemli törenle ödüllerine kavuştu. Törene; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, daire başkanları, ödül alan karikatüristler ve çok sayıda davetli katıldı.



Futbolun evrensel dili mizahla harmanlandı



Yeşil sahaların coşkusunu, milyonları peşinden sürükleyen birleştirici gücünü ve dostluk ruhunu mizahın hiciv yüklü diliyle buluşturan yarışmaya dünya genelinden adeta karikatür akını gerçekleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası dönemine denk gelen organizasyonda, 41 farklı ülkeden 450 karikatür sanatçısı toplam 1.164 eserle fair-play, rekabet ve coşku kavramlarını çizgilere döktü. Sokak aralarından modern stadyumlara uzanan bu evrensel sporun eğlenceli, eleştirel ve düşündürücü yönlerini yansıtan eserler, Denizlili sanatseverler için tam bir görsel şölene dönüştü.



'Sanat, dünyanın en güçlü evrensel dilidir'



Denizli'yi kültür ve sanatın merkezi yapma vizyonuyla çalıştıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 41 farklı ülkeden katılımın sağlandığı uluslararası organizasyonda sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti. Şehrin her noktasında mutlu, sanatla ve sporla iç içe yaşayan insanların olduğu bir gelecek hayal ettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Dünyanın neresine giderseniz gidin; evrensel bir dili, birlikte olabilmeyi ve yan yana gelebilmeyi başarabilen en ender şeylerden bir tanesi sanattır. Sanatın dili, dini, cinsiyeti olmaz. Keşke bunu hep beraber kabullenebilsek ve ötekileştirenlerin değil, birleştirenlerin tarafında olabilsek' diyerek farklı kültürleri bir araya getiren bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.



'Sanatın özgür ve bağımsız olduğu bir ülke hayal ediyoruz'



Toplumsal barışın ve gelişimin ancak özgür bir sanat ortamıyla mümkün olabileceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Sanatından dolayı, sanat yaptığı için, sanatını icra edip eleştirisini veya sevgisini sanatla gösterenlerin yargılanmadıkları, zorda kalmadıkları bir ülkede yaşamak en büyük hayallerimizden biridir. Sanat özgür olsun, sanat bağımsız olsun, sanat hep beraber bizimle yaşasın' sözleriyle sanatçılara olan desteğini ve özgür bir gelecek temennisini dile getirdi.



Ödüller törenle takdim edildi



Büyük bir heyecana sahne olan yarışmanın ödül töreninde, dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi. 18 Yaş Üstü Kategorisi'nde sergilediği üstün performansla birinciliği ve büyük ödülü Türkiye'den Zeki Ozan Soyman kazandı. Yarışmada ikincilik ödülü İran'dan Saeed Sadeghi Naghdali'ye, üçüncülük ödülü yine İran'dan Sajad Rafeei'ye verildi. Mizah dünyasının usta isminin adını taşıyan Gürbüz Doğan Ekşioğlu Özel Ödülü İtalya'dan Agim Sulaj'ın olurken; mansiyon ödülleri ise sırasıyla İran'dan Ali Rastroo (1. Mansiyon), Türkiye'den Önder Önerbay (2. Mansiyon) ve Küba'dan Michel Moro Gómez (3. Mansiyon)'e gitti. Geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 18 Yaş Altı Kategorisi'nde ise Türkiye'den genç yetenekler Emir Albayrak ve Meryem Küçükçeşme teşvik ödüllerinin sahibi oldu.



Büyük sergi, 2 Temmuz tarihine kadar sanatseverleri bekliyor



Ödül töreni sonrasında, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve kent protokolünün kurdele kesimiyle açılan ve ilk günden sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan sergi büyük beğeni topladı. Dünyanın dört bir yanından gelen usta çizerlerin gözünden futbolun felsefesini, neşesini ve eleştirel boyutunu keşfetmek isteyen tüm vatandaşlar, sergiyi ücretsiz olarak gezebilecek. Sergi, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü akşamına kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu'nda açık kalarak sanatseverleri ağırlayacak.