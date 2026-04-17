KOSGEB iş birliğinde Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, destek programları ve başvuru süreçleri sanayicilere aktarıldı.

Serkan TORUN / DENİZLİ (İGFA) - KOSGEB iş birliğinde düzenlenen 'KOSGEB Destek Programları' bilgilendirme toplantısı, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve KOSGEB Denizli İl Müdürü Sadullah Dülger'in katılımıyla Oda hizmet binamızda gerçekleştirildi. Programa Meclis Başkan Yardımcısı Metin Okan, Genel Sekreter Dr. Sezgi Akbaş, KOSGEB KOBİ Uzmanı Ender Ayvacı ve sanayiciler katıldı.

Açılışta konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, sunulan destek ve teşviklerden sanayicilerin daha etkin yararlanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Artan maliyetler ve rekabet gücündeki düşüşe dikkat çeken Kasapoğlu, DSO bünyesindeki Teşvik Ofisi aracılığıyla firmalara rehberlik ettiklerini, yaklaşık bir yılda 200 firma ile görüşme gerçekleştirilerek 70'inin KOSGEB desteklerine yönlendirildiğini aktardı. Model Fabrika ve Verimlilik Merkezi ile sanayiye verimlilik odaklı destek sağlandığını vurguladı.

KOSGEB Denizli İl Müdürü Sadullah Dülger ise KOSGEB'in proje üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan tüm işletmeleri desteklediğini ifade etti. Teşvik Ofisi'nin aktif kullanımının önemine değinen Dülger, başvuruların hızlı değerlendirildiğini ve destek ödemelerinin kısa sürede gerçekleştirildiğini belirterek daha fazla işletmenin sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

KOSGEB KOBİ Uzmanı Ender Ayvacı, gerçekleştirdiği sunumunda KOSGEB destek programları, başvuru süreçleri ve sağlanan imkanlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Program, KOSGEB tarafından katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.