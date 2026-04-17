Ticaret Bakanlığı, artan talep ve küresel fiyat baskısı nedeniyle mısırda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 20 Nisan-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli %5 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kanatlı hayvan eti başta olmak üzere birçok gıda ürününün üretiminde temel girdi olan mısırda arz-talep dengesini korumak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, yem sektöründe artan tüketim ve uluslararası piyasalarda yükselen fiyatların dikkate alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yerli üretimin yetersiz kaldığı miktarın karşılanması için 3 milyon tonluk kısmı kapsayan tarife kontenjanı oluşturuldu.

20 Nisan-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli olacak uygulama kapsamında, söz konusu miktar için gümrük vergisi yüzde 5 olarak uygulanacak.

Düzenlemenin, piyasada spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi ve temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmasına katkı sunması hedeflendi.

Açıklamada ayrıca, yerli üreticinin korunmasına da dikkat çekilerek, hasat döneminin başlamasıyla birlikte uygulamanın 1 Ağustos 2026 itibarıyla sona ereceği ve bu tarihten sonra mısır ithalatında gümrük vergisinin yeniden yüzde 130 olarak uygulanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde piyasadaki arz, talep ve fiyat gelişmelerini yakından izlemeye ve gerekli adımları zamanında atmaya devam edeceğini vurguladı.