CHP'nin merhum genel başkanlarından Deniz Baykal'ın bir dönem başdanışmanlığını yapan CHP eski vekili ve kamuoyu araştırmacısı Bülent Hasan Tanla yaşamını yitirdi. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tanla’nın vefatı, parti camiasında üzüntü yarattı.ANKARA (İGFA) - CHP duayen isimlerinden, eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Hasan Tanla’nın vefat haberi, partide derin bir üzüntüye yol açtı. CHP’nin emektar siyasetçilerinden Tanla’nın hayatını kaybettiğini, eski milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabından duyurdu.

Tekin, paylaşımında, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin emektar isimlerinden, eski Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tanla’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bülent Hasan Tanla’yı Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.