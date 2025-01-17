CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Millî Eğitim Bakanlığı ani bir kararla 66 Anadolu Lisesi 'nin proje okul statüsünden çıkarmasını TBMM’de yaptığı bir konuşma ile eleştirdi. Milletvekili Yontar, Bakan Tekin'i istifaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 66 Anadolu Lisesi'nin 'proje okul' statüsünden çıkarılmasını eleştirdi

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TBMM'de yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Milletvekili Yontar, "Ülke genelinde akademik başarısı yüksek olan liseleri hedef tahtası hâline getirmeniz iktidarınızı dibe çekiyor. Bu liselerin hangi çalışması sizi bu kadar rahatsız etti ki Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Giresun, Iğdır, Karaman, Rize, Sinop, Tunceli ve Uşak illerinde Anadolu liselerinde sınavı kaldırarak bir tane bile LGS'yle girilebilecek Anadolu lisesi bırakmadınız?" diye sordu.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

"Cumhuriyet öğretmenleri sizi o kadar çok rahatsız ediyor ki Anadolu öğretmen liselerini kaldırdınız" diyen Milletvekili Yontar, "Şimdi, Anadolu liselerini, sıra fen liselerine mi gelecek?" diye sorarak, Bakan Tekin'e, "Siyasi ideolojileriniz yüzünüzden bozduğunuz eğitim dolayısıyla derhâl istifa edin" çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yüzlerce proje okul arasından sadece 4 yılını tamamlayan 75 proje okulundan 66'sının proje statüsünün iptal edilmişti.

İŞTE OKULLARIN LİSTESİ

1
 Elazığ
 Merkez
 767138
 Fen Lisesi
 Ahmet Kabaklı Fen Lisesi
2
 İstanbul
 Üsküdar
 967736
 Anadolu Lisesi
 Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
3
 Karaman
 Merkez
 758060
 Anadolu Lisesi
 İrfan Ataseven Anadolu Lisesi
4
 Kocaeli
 Başiskele
 767031
 Anadolu Lisesi
 Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
5
 Balıkesir
 Karesi
 755820
 Anadolu Lisesi
 Rahmi Kula Anadolu Lisesi
6
 Gaziantep
 Şehitkamil
 972324
 Anadolu Lisesi
 Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi
7
 Aydın
 Nazilli
 127382
 Anadolu Lisesi
 Nazilli Anadolu Lisesi
8
 Antalya
 Manavgat
 280925
 Anadolu Lisesi
 Manavgat Anadolu Lisesi
9
 Batman
 Merkez
 767136
 Fen Lisesi
 Fatma Aliye Fen Lisesi
10
 Bolu
 Merkez
 223444
 Anadolu Lisesi
 İzzet Baysal Anadolu Lisesi
11
 İstanbul
 Çekmeköy
 751206
 Anadolu Lisesi
 Özden Cengiz Anadolu Lisesi
12
 Osmaniye
 Kadirli
 895270
 Anadolu Lisesi
 Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi
13
 İstanbul
 Sancaktepe
 767092
 Anadolu Lisesi
 Sancaktepe Arif Nihat Asya AL.
14
 Osmaniye
 Merkez
 767156
 Anadolu Lisesi
 Farabi Anadolu Lisesi
15
 İstanbul
 Sarıyer
 972876
 Anadolu Lisesi
 Özdemir Sabancı Emirgan AL
16
 Yalova
 Merkez
 324595
 Anadolu Lisesi
 Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi
17
 Çanakkale
 Merkez
 972371
 Anadolu Lisesi
 Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi
18
 İstanbul
 Küçükçekmece
 766482
 Anadolu Lisesi
 Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
19
 Elazığ
 Merkez
 144609
 Anadolu Lisesi
 Elazığ Anadolu Lisesi
20
 Van
 Edremit
 755752
 Anadolu Lisesi
 Türkiye Yardımsevenler Derneği AL
21
 Tokat
 Erbaa
 964373
 Anadolu Lisesi
 Erbaa Merkez Anadolu Lisesi
22
 Erzurum
 Palandöken
 767154
 Anadolu Lisesi
 Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi
23
 Hatay
 Antakya
 757846
 Anadolu Lisesi
 Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi
24
 Giresun
 Merkez
 150951
 Anadolu Lisesi
 Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi
25
 Burdur
 Bucak
 758049
 Anadolu Lisesi
 Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi
26
 Kütahya
 Merkez
 970977
 Anadolu Lisesi
 Kütahya Lisesi
27
 Kırıkkale
 Merkez
 886522
 Anadolu Lisesi
 Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
28
 Tekirdağ
 Kapaklı
 757776
 Anadolu Lisesi
 Kapaklı Anadolu Lisesi
29
 Amasya
 Merkez
 117425
 Anadolu Lisesi
 Amasya Anadolu Lisesi
30
 Çankırı
 Merkez
 137780
 Anadolu Lisesi
 Çankırı 15 Temmuz Şehitler AL
31
 Iğdır
 Merkez
 300637
 Anadolu Lisesi
 Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi
32
 Mersin
 Mut
 758037
 Anadolu Lisesi
 Mut Osman Nuri Yalman AL
33
 Sinop
 Merkez
 758001
 Anadolu Lisesi
 Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi
34
 Yalova
 Merkez
 767172
 Anadolu Lisesi
 Yalova Lisesi
35
 Gaziantep
 Şahinbey
 767133
 Sosyal Bilimler Lisesi
 Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi
36
 Kilis
 Merkez
 964334
 Anadolu Lisesi
 Kilis Anadolu Lisesi
37
 Kars
 Merkez
 166603
 Anadolu Lisesi
 Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi
38
 Rize
 Merkez
 757820
 Anadolu Lisesi
 Fatih Anadolu Lisesi
39
 Konya
 Karapınar
 317606
 Anadolu Lisesi
 Karapınar İbrahim Gündüz AL
40
 Tunceli
 Merkez
 215738
 Anadolu Lisesi
 Tunceli Anadolu Lisesi
41
 Trabzon
 Sürmene
 751089
 Anadolu Lisesi
 Sürmene Hasan Tahsin Kırali AL
42
 Artvin
 Merkez
 218253
 Anadolu Lisesi
 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
43
 Bayburt
 Merkez
 249220
 Anadolu Lisesi
 Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi
44
 Yozgat
 Merkez
 208308
 Anadolu Lisesi
 Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu AL
45
 Siirt
 Merkez
 767140
 Anadolu Lisesi
 Marmara Anadolu Lisesi
46
 Ordu
 Altınordu
 753684
 Anadolu Lisesi
 Ordu Lisesi
47
 Tekirdağ
 Saray
 320237
 Anadolu Lisesi
 Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi
48
 Gümüşhane
 Merkez
 972844
 Anadolu Lisesi
 Gümüşhane Lisesi
49
 Şırnak
 Cizre
 965131
 Anadolu Lisesi
 Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi
50
 Ardahan
 Merkez
 758071
 Anadolu Lisesi
 Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi
51
 Konya
 Bozkır
 264522
 Anadolu Lisesi
 Bozkır Anadolu Lisesi
52
 Şanlıurfa
 Eyyübiye
 754593
 Anadolu Lisesi
 TES-İŞ Anadolu Lisesi
53
 Uşak
 Eşme
 767134
 Sosyal Bilimler Lisesi
 Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilm.L.
54
 Siirt
 Kurtalan
 966434
 Anadolu Lisesi
 Kurtalan Anadolu Lisesi
55
 Şanlıurfa
 Birecik
 281357
 Anadolu Lisesi
 Mehmet Adil Çulcuoğlu AL
56
 Ağrı
 Doğubayazıt
 964313
 Anadolu Lisesi
 Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz AL
57
 Kastamonu
 İnebolu
 767024
 Anadolu Lisesi
 Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
58
 Kocaeli
 Kandıra
 750963
 Anadolu Lisesi
 Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi
59
 Muş
 Bulanık
 758034
 Anadolu Lisesi
 Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi
60
 Tekirdağ
 Malkara
 300566
 Anadolu Lisesi
 Malkara Anadolu Lisesi
61
 Sivas
 Gürün
 967213
 Anadolu Lisesi
 Gürün Anadolu Lisesi
62
 Şanlıurfa
 Akçakale
 751092
 Anadolu Lisesi
 Şehit Astsubay Halil Kanat AL
63
 Nevşehir
 Avanos
 758084
 Anadolu Lisesi
 Özkonak Hacı Halil Türkkan AL
64
 Sivas
 Kangal
 972422
 Anadolu Lisesi
 Koç Anadolu Lisesi
65
 Sivas
 Yıldızeli
 758028
 Anadolu Lisesi
 Pamukpınar Anadolu Lisesi
66
 Antalya
 Manavgat
 767157
 Anadolu Lisesi
 Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

Kaynak: igf