CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Millî Eğitim Bakanlığı ani bir kararla 66 Anadolu Lisesi 'nin proje okul statüsünden çıkarmasını TBMM’de yaptığı bir konuşma ile eleştirdi. Milletvekili Yontar, Bakan Tekin'i istifaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 66 Anadolu Lisesi'nin 'proje okul' statüsünden çıkarılmasını eleştirdi

TBMM'de yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Milletvekili Yontar, "Ülke genelinde akademik başarısı yüksek olan liseleri hedef tahtası hâline getirmeniz iktidarınızı dibe çekiyor. Bu liselerin hangi çalışması sizi bu kadar rahatsız etti ki Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Giresun, Iğdır, Karaman, Rize, Sinop, Tunceli ve Uşak illerinde Anadolu liselerinde sınavı kaldırarak bir tane bile LGS'yle girilebilecek Anadolu lisesi bırakmadınız?" diye sordu.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

"Cumhuriyet öğretmenleri sizi o kadar çok rahatsız ediyor ki Anadolu öğretmen liselerini kaldırdınız" diyen Milletvekili Yontar, "Şimdi, Anadolu liselerini, sıra fen liselerine mi gelecek?" diye sorarak, Bakan Tekin'e, "Siyasi ideolojileriniz yüzünüzden bozduğunuz eğitim dolayısıyla derhâl istifa edin" çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yüzlerce proje okul arasından sadece 4 yılını tamamlayan 75 proje okulundan 66'sının proje statüsünün iptal edilmişti.

İŞTE OKULLARIN LİSTESİ

1

Elazığ

Merkez

767138

Fen Lisesi

Ahmet Kabaklı Fen Lisesi

2

İstanbul

Üsküdar

967736

Anadolu Lisesi

Hacı Sabancı Anadolu Lisesi

3

Karaman

Merkez

758060

Anadolu Lisesi

İrfan Ataseven Anadolu Lisesi

4

Kocaeli

Başiskele

767031

Anadolu Lisesi

Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi

5

Balıkesir

Karesi

755820

Anadolu Lisesi

Rahmi Kula Anadolu Lisesi

6

Gaziantep

Şehitkamil

972324

Anadolu Lisesi

Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi

7

Aydın

Nazilli

127382

Anadolu Lisesi

Nazilli Anadolu Lisesi

8

Antalya

Manavgat

280925

Anadolu Lisesi

Manavgat Anadolu Lisesi

9

Batman

Merkez

767136

Fen Lisesi

Fatma Aliye Fen Lisesi

10

Bolu

Merkez

223444

Anadolu Lisesi

İzzet Baysal Anadolu Lisesi

11

İstanbul

Çekmeköy

751206

Anadolu Lisesi

Özden Cengiz Anadolu Lisesi

12

Osmaniye

Kadirli

895270

Anadolu Lisesi

Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi

13

İstanbul

Sancaktepe

767092

Anadolu Lisesi

Sancaktepe Arif Nihat Asya AL.

14

Osmaniye

Merkez

767156

Anadolu Lisesi

Farabi Anadolu Lisesi

15

İstanbul

Sarıyer

972876

Anadolu Lisesi

Özdemir Sabancı Emirgan AL

16

Yalova

Merkez

324595

Anadolu Lisesi

Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi

17

Çanakkale

Merkez

972371

Anadolu Lisesi

Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi

18

İstanbul

Küçükçekmece

766482

Anadolu Lisesi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi

19

Elazığ

Merkez

144609

Anadolu Lisesi

Elazığ Anadolu Lisesi

20

Van

Edremit

755752

Anadolu Lisesi

Türkiye Yardımsevenler Derneği AL

21

Tokat

Erbaa

964373

Anadolu Lisesi

Erbaa Merkez Anadolu Lisesi

22

Erzurum

Palandöken

767154

Anadolu Lisesi

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi

23

Hatay

Antakya

757846

Anadolu Lisesi

Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi

24

Giresun

Merkez

150951

Anadolu Lisesi

Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi

25

Burdur

Bucak

758049

Anadolu Lisesi

Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi

26

Kütahya

Merkez

970977

Anadolu Lisesi

Kütahya Lisesi

27

Kırıkkale

Merkez

886522

Anadolu Lisesi

Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi

28

Tekirdağ

Kapaklı

757776

Anadolu Lisesi

Kapaklı Anadolu Lisesi

29

Amasya

Merkez

117425

Anadolu Lisesi

Amasya Anadolu Lisesi

30

Çankırı

Merkez

137780

Anadolu Lisesi

Çankırı 15 Temmuz Şehitler AL

31

Iğdır

Merkez

300637

Anadolu Lisesi

Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi

32

Mersin

Mut

758037

Anadolu Lisesi

Mut Osman Nuri Yalman AL

33

Sinop

Merkez

758001

Anadolu Lisesi

Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi

34

Yalova

Merkez

767172

Anadolu Lisesi

Yalova Lisesi

35

Gaziantep

Şahinbey

767133

Sosyal Bilimler Lisesi

Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi

36

Kilis

Merkez

964334

Anadolu Lisesi

Kilis Anadolu Lisesi

37

Kars

Merkez

166603

Anadolu Lisesi

Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi

38

Rize

Merkez

757820

Anadolu Lisesi

Fatih Anadolu Lisesi

39

Konya

Karapınar

317606

Anadolu Lisesi

Karapınar İbrahim Gündüz AL

40

Tunceli

Merkez

215738

Anadolu Lisesi

Tunceli Anadolu Lisesi

41

Trabzon

Sürmene

751089

Anadolu Lisesi

Sürmene Hasan Tahsin Kırali AL

42

Artvin

Merkez

218253

Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

43

Bayburt

Merkez

249220

Anadolu Lisesi

Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi

44

Yozgat

Merkez

208308

Anadolu Lisesi

Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu AL

45

Siirt

Merkez

767140

Anadolu Lisesi

Marmara Anadolu Lisesi

46

Ordu

Altınordu

753684

Anadolu Lisesi

Ordu Lisesi

47

Tekirdağ

Saray

320237

Anadolu Lisesi

Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi

48

Gümüşhane

Merkez

972844

Anadolu Lisesi

Gümüşhane Lisesi

49

Şırnak

Cizre

965131

Anadolu Lisesi

Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi

50

Ardahan

Merkez

758071

Anadolu Lisesi

Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi

51

Konya

Bozkır

264522

Anadolu Lisesi

Bozkır Anadolu Lisesi

52

Şanlıurfa

Eyyübiye

754593

Anadolu Lisesi

TES-İŞ Anadolu Lisesi

53

Uşak

Eşme

767134

Sosyal Bilimler Lisesi

Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilm.L.

54

Siirt

Kurtalan

966434

Anadolu Lisesi

Kurtalan Anadolu Lisesi

55

Şanlıurfa

Birecik

281357

Anadolu Lisesi

Mehmet Adil Çulcuoğlu AL

56

Ağrı

Doğubayazıt

964313

Anadolu Lisesi

Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz AL

57

Kastamonu

İnebolu

767024

Anadolu Lisesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi

58

Kocaeli

Kandıra

750963

Anadolu Lisesi

Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi

59

Muş

Bulanık

758034

Anadolu Lisesi

Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi

60

Tekirdağ

Malkara

300566

Anadolu Lisesi

Malkara Anadolu Lisesi

61

Sivas

Gürün

967213

Anadolu Lisesi

Gürün Anadolu Lisesi

62

Şanlıurfa

Akçakale

751092

Anadolu Lisesi

Şehit Astsubay Halil Kanat AL

63

Nevşehir

Avanos

758084

Anadolu Lisesi

Özkonak Hacı Halil Türkkan AL

64

Sivas

Kangal

972422

Anadolu Lisesi

Koç Anadolu Lisesi

65

Sivas

Yıldızeli

758028

Anadolu Lisesi

Pamukpınar Anadolu Lisesi

66

Antalya

Manavgat

767157

Anadolu Lisesi

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

