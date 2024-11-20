İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kavga çıktı. Bakan Yerlikaya ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bütçe görüşmeleri öncesi göğüs göğüse itişti. CHP ve AK Partili vekiller arasında ise arbede yaşandı.

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesi arbede yaşandı. CHP'li vekiller İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenliklerin Esenyurt'ta kendilerini almamalarına karşın bugünkü komisyon toplantısına Yerlikaya'yı içeri sokmamaya çalıştılar. O sırada ise arbede yaşandı.

YERLİKAYA'NIN GİRİŞİNİ ENGELLEDİ

Son yaşanan kayyum hadiseleri sonrası CHP'li vekiller Bakan Yerlikaya'nın giriş yapmasını engelledi. CHP'li üyeler "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA İLE BAŞARIR ARASINDA ARBEDE

Salon girişinde CHP'li Ali Mahir Başarır, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalışanlar arasında yer aldı. Yerlikaya'nın ise yanında AKP Samsun Milletvekili Mustafa Muş'un olduğu görüldü. Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandığı görülürken, İki isim arbede arasında göğüs göğüse itişti. Başarır, "Sen kimi ittiriyorsun?" şeklinde tepki gösterdi.

YERLİKAYA'DAN KAMERAYA YUMRUK

Bakan Yerlikaya, arbede sırasında görüntü almaya çalışan basın mensubunun kamerasına yumruk attığı an ise kameraya yansıdı.

AĞBABA: ARKADAŞLAR BU KAYYUM, MİLLETİN İRADESİNE YAPTILAR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Esenyurt Belediyesi'ne "'kayyum'" atanmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Arkadaşlar bu kayyum, milletin iradesine yaptılar. AK Parti'nin belediyeleri FETÖ'den görevden alındığında onlara kayyum atamadılar, mecliste seçtiler. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı tutuklayıp, kayyum atadılar. AK Partili, MHP'li belediyelere farklı uygulama CHP'li belediyelere farklı uygulama. Biz de bugün kayyumun ne anlama geldiğini İçişleri Bakanı'na anlatacağız. Bu milletin iradesine bir darbedir. Millete karşı yapılmış bir darbedir. 2019'da denediler başarılı olamadılar, bunda da başarılı olamayacaklar. Hodri meydan diyoruz" diye konuştu.