BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Ankara'dan Bursa'ya dönüş yolunda olduğunu belirten Öztürk, tüm Bursalıları Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanmaya davet etti.

Öztürk açıklamasında, son dönemde belediye başkanlarına yönelik art arda yaşanan gözaltı süreçlerine dikkat çekerek, 'Daha dün bir başka belediye başkanımız, ondan önce bir diğeri: Kim bilir yarın hangi başkanımız olacak' ifadelerini kullandı. Yaşananların yalnızca bireysel bir durum olmadığını vurgulayan Öztürk, bunun doğrudan halk iradesine ve demokrasiye yönelik bir müdahale olduğunu savundu. 'Bursa'nın iradesine de, bu ülkenin demokrasisine de biz sahip çıkacağız' diyen Öztürk, sessiz kalmayacaklarını belirtti.

