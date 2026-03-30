Bursa'da AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay medikal destek sağlanırken, 250 engelli bireye de Bursaspor kombinesi dağıtıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürdürülen sosyal destek çalışmaları, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş öncülüğünde yürütülen faaliyetlerde, özellikle engelli bireyler başta olmak üzere birçok vatandaşa düzenli destek sağlanıyor. İlçe genelinde yapılan saha çalışmaları ve tespitler doğrultusunda, ihtiyaç sahiplerine her ay tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve işitme cihazı gibi temel medikal malzemeler ulaştırılıyor. Bu desteklerin, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Öte yandan sosyal hayata katılımı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 250 engelli vatandaşa Bursaspor kombinesi dağıtıldı. Bu adımın, engelli bireylerin sosyal etkinliklere daha aktif katılımını teşvik ettiği ifade edildi. Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adnan Kurtuluş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, dayanışma kültürünü güçlendirmeye yönelik projelere devam edeceklerini vurguladı.