Geçmiş dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, halkın yoksulluğunun arttığını belirten bir paylaşımda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki dönem Edirne Milletvekili CHP'li Okan Gaytancıoğlu, yaptığı paylaşımla ekonomik gidişata dikkati çekti.



CHP'li Gaytancıoğlu, BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e göre Kasım’da açlık sınırı 22 bin 24 TL'ye, yoksulluk sınırı 68 bin 245 TL’ye yükseldiğine dikkati çektiği paylaşımında, "Yoksulluk sınırı dört asgari ücret tutarını aştı. Asgari ücret 17 bin 2 lira en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. Halka açlık ve yoksulluk dayatanlar utanmalı. Emekli, işçi, öğrenci, esnaf, çiftçi, memur kısacası HALK geçinemiyor. Kiracı-evsahibi, işçi-işveren, çiftçi-tüccar vs. tüm ekonomik birimleri birbirinden nefret eder hale getirenlerin yüzü kızarmalı.” ifadelerini kullandı.