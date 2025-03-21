CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık, parti meclisi ve yönetim kadrosunu tazeleyecek.İSTANBUL (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu operasyonunun yanı sıra, bir hazırlığın da CHP'nin kurultayını iptal edilerek kayyum atamaya yönelik hazırlığın önüne geçmek için kırmak için olağanüstü kurultay resti çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilileri 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya davet etti.

"Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ilan ederiz" diyen Özel, 6 Nisan'da delegelerin iradesini tazeleyeceğini belirtti.

Kurultay takvimini de açıklayan Özel, alınan kararın Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na bildirildiğini, 30 Mart'ta delege listelerinin askıya çıkarılacağını ve 6 Nisan'da kurultayın yapılacağını açıkladı.

Kendisinin kurultayda aday olduğunu belirten Özgür Özel, "Arkadaşlarım adaydır. Biz delegenin bize verdiği görevi yere bırakmadan, sakatlatmadan kirli kayyumların eline bırakmadan Atatürk'ün partisine kayyum atatmadan yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"DEMOKRASİ DEVRİMİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK İÇİN..."

6 Nisan'daki olağanüstü kurultay kararının Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimini etkilemeyeceğini belirten Özgür Özel, "Yaptığımız değerlendirmede bu hafta içinde biz başvurumuzu yapmasaydık bugün mesai bitimine doğru bir kayyum ataması yapılarak bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. Ve bu hazırlıklardan dolayı zaten ihtiyaç duyduğumuz bu şekilde 23'ündeki demokrasi devrimini garanti altına almak, korkulu rüya görmemek, Ekrem İmamoğlu'na oy vermek için sokaklara dökülmeye, kilometrelerce kuyruklar oluşturmaya hazırlanan, o yüzden de bir yerde kurduğumuz sandıkları mahallelere kadar dağıtmak zorunda kaldık. Yüksek motivasyondan dolayı bu motivasyonu kırmalarına engel olmak için bu kararı aldık. 23'ü pazar günü tüm Türkiye'yi bir sonraki cumhurbaşkanımıza yapılmaya çalışılan darbe girişimine en demokratik tepkiyle ön seçimde kendisine oy vererek hangi partiden olursa olsun seçme hakkını, aday belirleme hakkını kullanmak üzere bütün vatandaşlarımızı sandık başına bekliyoruz.

https://youtu.be/4Vk50f2mTgk?t=236