Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vatandaşların Anayasal haklarını kullanması için çağrıda bulunmasına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanının çağırdığı sokak unutmayın, çıkmaz sokaktır. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda CHP'nin sokak çağrısına karşılık sert uyarıda bulundu.

"Bakın çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak unutmayın, çıkmaz sokaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne acıdır ki CHP mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluklar, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri sebebiyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur" diye konuştu.

"TÜRKİYE SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDİLMEYECEK"

Türkiye'nin karıştırılmasına göz yummayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sokakta kurulmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir" dedi.

Bugüne kadar sokak terörü ve vandallığa boyun eğmediklerini ve eğmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir grup kifayetsizin yağma düzeni bozulmasın diye yapılan onca hırsızlık, yolsuzluk ve belediyelerdeki mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın millete anlatın. Yüzünüz varsa, içinize sindirebiliyorsanız, çıkın, balya balya para kulelerini millete izah edin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü saldırılarda yaralanan emniyet güçlerine geçmiş olsun dileklerini de iletti.

https://youtu.be/oF9QJ6VVBho?t=1517