Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan, deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Husilerin Suudi Arabistan'a Yönelik Deniz Ablukası Uygulama Tehditleri Hk. https://t.co/LvkkiYE5xy pic.twitter.com/ePiod12ZRx — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 22, 2026