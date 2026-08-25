Ankara'da şehit aileleri ve gazilerin Kurtuluş Parkı'ndaki eylemine destek verirken müdahaleyle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, tedavisinin ardından gece 02.30'da Bursa'ya döndü. Türkoğlu, Şehreküstü Meydanı'nda partililer ve vatandaşlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı.

BURSA (İGFA) - Ankara'da şehit aileleri ve gazilerin hak arama eylemine destek veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaşanan müdahalenin ardından gördüğü tedavinin ardından Bursa'ya döndü.

Hacettepe Üniversitesi'ndeki tedavisinin ardından Ankara'dan hareket eden Türkoğlu, danışmanları İbrahim Erdoğan ve Aytaç Cihan ile birlikte saat 02.30 sıralarında kente ulaştı. Türkoğlu'nu Şehreküstü Meydanı'nda çok sayıda partili ve vatandaş karşıladı.

Gece saatlerine rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, Türkoğlu'nu Türk bayrakları ve alkışlarla karşılarken, 'Türkiye Seninle Gurur Duyuyor' sloganları attı.

'SALDIRILAR BİZİ YILDIRMAZ'

Kalabalığa hitap eden Türkoğlu, yaşanan müdahalenin mücadele azimlerini artırdığını belirterek, 'Saldırılar, darplar bizi yıldırmaz. Tam tersine, haklı davamızda, milletin hakkını, hukukunu koruma ve savunma mücadelemizde çok daha kararlı ve dirençli olmamızı sağlar' dedi. Yaşanan olayın Türk Polis Teşkilatı'nın tamamına mal edilmemesi gerektiğini savunan Türkoğlu, müdahalede bulunan güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Türkoğlu, 'Birkaç kendini bilmez kolluk gücü, Emniyet Teşkilatımızı toptan lekeleyemez. Bana ve danışmanlarımdan Aytaç Cihan kardeşime karşı bu saldırıyı, bu darpı yapanlar asla Türk polisi olamaz' ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun konuşması, meydandaki vatandaşların alkış ve sloganlarıyla sık sık kesildi.

Öte yandan karşılama programına katılan İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş da Türkoğlu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Başkan Kaya ve Milletvekili Toktaş, yaşananların Türkoğlu'nun mücadele kararlılığını daha da güçlendirdiğini belirterek, 'Bizi bu türden yasa dışı engellemelerle yıldırıp sindirebileceklerini düşünenler bilsinler ki, daha da yıkılmaz bir kaleyle karşı karşıya kalacaklar' mesajını verdi.

Daha sonra Türkoğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşların alkış ve sloganları eşliğinde karşılamanın ardından meydandan ayrıldı.