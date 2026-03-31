31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, görevinin ikinci yıl dönümünde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Başkan Bozbey'in gözaltına alınması sonrasında CHP Bursa İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Binası önünde basın açıklaması yaparak saat 19.00'da vatandaşları halkın iradesine sahip çıkmaya davet etti.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sabah saatlerinde gözaltına alınması sonrasında Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan CHP'liler, Bursalılar, Bursalıların iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelik açık bir müdahale olarak nitelendirdi.

Yeşiltaş, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının doğrudan Bursalıların iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelik açık bir müdahale olduğunu belirterek, 'Sandıkta tecelli eden milletin iradesini hiçe sayan, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik bu yaklaşım asla kabul edilemez. Çünkü unutulmamalıdır ki milletin iradesi yok sayılamaz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında yürütülen sürecin, 10 yıl öncesine ait olduğu iddia edilen bir dosyayla bugün ilişkilendirilerek yıllar sonra gündeme getirilmesi, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hukuk, siyaseti dizayn etmenin bir aracı haline getirilemez. Bu tür uygulamalar adaleti zedelediği gibi halkın hukuka olan güvenini de derinden sarsmaktadır' diye konuştu.

SAAT 19.00'DA VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in, Bursa halkının iradesiyle seçildiği gün olan 31 Mart'ın 2. yıl dönümünde bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması kabul edilemez' diyen Yeşliltyaş, 'Kendisi çalışkan bir belediye başkanıdır. Bu operasyonun hukuki değil, tamamen siyasi olduğu apaçık ortadadır. Halkın iradesini yok sayan her türlü girişimin karşısında durmaya devam edeceğiz. Demokrasiye, hukuka ve adalete olan inancımızla Bursa halkının seçilmiş iradesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bozbey Başkanımızın bir an önce serbest bırakılması ve görevinin başına dönmesi, vicdan sahibi her yurttaşın ortak beklentisidir. Bu doğrultuda, halkın iradesinin gasp edilmesine itiraz eden herkesi bugün saat 19.00'da burada olmaya davet ediyoruz. Halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

Halkın iradesine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Yeşiltaş, 'Yönetme kabiliyetini kaybedenler ve siyasallaştırdıkları yargı eliyle operasyonlar yürütenler şunu iyi bilsin: Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim alamayacaksınız. Bir adım bile geri atmayacağız, başımızı öne eğmeyeceğiz. Mustafa Bozbey bu kentin emanetidir. Bizler, seçilmiş iradenin temsilcisi olan başkanımız görevinin başına dönene kadar buradan ayrılmayacağız. Halkın iradesine sahip çıkacağız' diye konuştu.