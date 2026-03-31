ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hem uluslararası gelişmelere hem de Türkiye gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. MHP'nin sahadaki çalışmalarına değinen Bahçeli, 24 Ekim 2025'te başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum Ziyaretleri' ile 'Derdin Derdimizdir Sohbet Toplantıları' kapsamında 81 il ve 953 ilçede toplam 210 bini aşkın program gerçekleştirildiğini açıkladı.

Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, dünyanın ciddi bir kriz ve gerilim döneminden geçtiğini belirterek, uluslararası sistemin 'ağır yaralı' olduğunu ifade etti. Orta Doğu'daki çatışmalara dikkat çeken Bahçeli, İsrail'in politikalarını sert sözlerle eleştirerek, bölgedeki istikrarsızlığın küresel riskleri artırdığını söyledi.

ABD'nin Orta Doğu politikalarına da değinen Bahçeli, bu yaklaşımın bölgesel gerilimleri derinleştirdiğini savundu. Enerji hatları, deniz yolları ve küresel ticaretin tehdit altında olduğunu belirten Bahçeli, savaşın yayılması halinde ekonomik ve insani maliyetlerin artacağı uyarısında bulundu.

Türkiye'nin dış politikadaki rolüne vurgu yapan Bahçeli, Ankara'nın barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin 'mazlum coğrafyalar için umut' olduğunu dile getirdi.

İç politikaya ilişkin de mesajlar veren Bahçeli, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye' hedefinin stratejik bir adım olduğunu belirten Bahçeli, bu sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan CHP'li belediyelere yönelik iddialara da değinen MHP lideri Devlet Bahçeli, ortaya atılan yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üzerine gidilmesi gerektiğini ifade etti. Hukukun üstünlüğünün esas olduğunu vurgulayan Bahçeli, hiçbir makamın sorumsuzluk zırhına sahip olmadığını kaydetti.

Konuşmasının sonunda, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefat yıl dönümünde anan Bahçeli, sanatçı Volkan Konak'ı da rahmetle andı.