Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çarşamba günü yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası aralarında Adana, Mersin ve Aydın'ın da bulunduğu 6 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. Toplantıda CHP, 31 Mart yerel seçimleri için ilçe ve belde olmak üzere 242 belediye başkan adaylarını da belirledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesi kararlaştırılırken, uzun yıllardır Yılmaz Büyükerşen’in yönettiği Eskişehir’de değişime gidildi. Büyükerşen’in de önerisi doğrultusunda, belediye genel sekreteri Ayşen Ünlüce aday gösterildi.

CHP, Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterileceği bilgisi kulislere yayılan Antalya’da ise adayını açıklamayı gelecek haftaya bıraktı. Ankara Etimesgut’ta ise “Behzat Ç.” karakteriyle kamuoyunun tanıdığı, tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu aday gösterildi.

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için 242 yerde daha belediye başkan adaylarını belirledi. Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı’nda toplanan MYK’da önce PM’ye sunulacak belediye başkan adayları listesi görüşüldü. MYK’da kararlaştırılan isimler daha sonra PM onayına sunuldu.

Açıklanan il, ilçe ve belde adayları şöyle:

Adana Feke: Mehmet Ali Kızıloluk, Adana İmamoğlu: Kasım Karaköse,

Adıyaman Besni Şambayat: Nejdet Arıcı, Adıyaman Besni: Vakkas Açar, Adıyaman Çelikhan Pınarbaşı: Mahmut Alan, Adıyaman Gölbaşı Harmanlı: Ahmet Değirmenci, Adıyaman Gölbaşı: İskender Yıldırım, Adıyaman Merkez Yaylakonak: Abuzer Aydın, Adıyaman Tut: Muttalip Gültekin,

Afyonkarahisar Bolvadin Özburun: Fethi Kızılaslan,

Aksaray Eskil Eşmekaya: Veli Bakıcı, Aksaray Gülağaç Demirci: Arif Ar, Aksaray Sarıyahşi: Mustafa Doğangüzel,

Amasya Gümüşhacıköy: Zehra Özyol, Amasya Merkez: Turgay Sevindi,

Ankara Elmadağ: Adem Barış Aşkın, Ankara Güdül: Mehmet Doğanay, Ankara Yenimahalle: Fethi Yaşar,

Ardahan Çıldır: Nurettin Aygün, Ardahan Damal: Murat Dalanbay, Ardahan Göle Köprülü: Yüksel Bozkurt, Ardahan Merkez: Faruk Demir,

Aydın Bozdoğan: Mustafa Galip Özel, Aydın Çine: Mehmet Kıvrak, Aydın Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya,

Balıkesir Balya: Orhan Gaga, Balıkesir Bigadiç: Zafer Göksel, Balıkesir Gönen: İbrahim Palaz, Balıkesir Kepsut: Oğuz Arslan, Balıkesir Marmara: Aydın Dinçer,

Bartın Amasra: Recai Çakır, Bartın Merkez Kozcağız: Erol Güneş, Bartın Merkez: Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Ulus: Abdipaşa Mehmet Şahin,

Burdur Bucak Kızılkaya: Şeref Coşar,

Çanakkale Gelibolu Kavakköy: Necati Kopça, Çanakkale Gelibolu: Münir Mustafa Özacar, Çanakkale Merkez: Muharrem Erkek,

Denizli Bekilli: Önder Demir, Denizli Çal: Ahmet Hakan, Denizli Sarayköy: Mehmet Salih

Konya, Denizli Serinhisar: Osman Kılıç,

Düzce Gölyaka: Necmi Gürgen,

Edirne Enez: Özkan Günenç, Edirne İpsala: Yenikarpuzlu Ahmet Köprü, Edirne Meriç Subaşı: Ersöz Zümbül,

Eskişehir Çifteler: Zehra Konakçı, Eskişehir Sivrihisar: Habil Dökmeci,

Giresun Espiye: Erol Karadere, Giresun Tirebolu: Burhan Takır,

Gümüşhane Kürtün: Burha Bilgin,

Hatay Erzin: Ökkeş Elmasoğlu,

Isparta Keçiborlu: Mehmet Yıldız, Isparta Merkez Savköy: Ayşenur Tozur, Isparta Sütçüler: Zeynep Kesiktaş, Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar: Mustafa Kemal Özdemir, Isparta Şarkikaraağaç: Kamil Kapcı, Isparta Yalvaç Hüyüklü: Ali Durak,

İstanbul Fatih: Mahir Polat, İstanbul Pendik: Süleyman Tarık Balyalı,

Karabük Ovacık: Mustafa Orhan,

Karaman Ayrancı: Mehmet Nuri Özkan, Karaman Ermenek: Güneyyurt İsa Öner,

Kars Kağızman: Sergül Keskin, Kastamonu Cide: Mehmet Eşref Mutlu,

Kastamonu Şenpazar: Hatice Aydoğan, Kastamonu Tosya: Tuğçe Kefeli,

Kırıkkale Keskin: Mehmet Çolakoğlu,

Kırşehir Boztepe: Hüseyin Takan, Kırşehir Kaman: Erhan Talu, Kırşehir Merkez: Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Mucur: Meryem Fıkırkoca,

Kocaeli Darıca: Saide Arslan Çalışkan, Kocaeli Karamürsel: Ahmet Çalık, Kocaeli Kartepe: Nilay Merttürk,

Konya Beyşehir: Rıdvan Şenyurt, Konya Büyükşehir: İsmail Sonkaya, Konya Doğanhisar: Engin Kütükcü, Konya Hadim: Mürsel Ayrancı, Konya Karapınar: Gönül Karabacak, Konya Karatay: Mustafa Üstündağ, Konya Meram: Bahar Altay Çaçık, Konya Seydişehir: Hasan Ustaoğlu, Konya Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa,

Kütahya Çavdarhisar: Halil İbrahim Alnar, Kütahya Merkez: Eyüp Kahveci, Kütahya Tavşanlı Tunçbilek: Ahmet Albay,

Manisa Akhisar: Besim Dutlulu, Manisa Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir: Ferdi Zeyrek, Manisa Gölmarmara: Cem Aykan, Manisa Gördes: İbrahim Büke, Manisa Kula: Hikmet Dönmez, Manisa Saruhanlı: Zeki Bilgin, Manisa Soma: Sercan Okur, Manisa Şehzadeler: Gülşah Durbay, Manisa Turgutlu: Çetin Akın,

Muğla Kavaklıdere: Saffet Karabıyık,

Niğde Çamardı: Mustafa Emiroğlu, Niğde Çiftlik Divarlı: Sezai Avcı, Niğde Merkez Gümüşler: Cemil Ertamah, Niğde Merkez Kiledere: Yunus Karakaya, Niğde Merkez Yeşilgölcük: Çağlar Yüksel,

Ordu Aybastı: Tevfik Güney, Ordu İkizce: Hasan Çalık, Ordu Ulubey: Bülent Aksoy, Ordu Ünye: Cumhur Öztürk,

Sakarya Arifiye: Zeki Özgür, Sakarya Hendek: Nihat Bayraktar,

Samsun Alaçam: Zergün Demirci, Samsun Bafra: Özgür Önder, Samsun Büyükşehir: Cevat Öncü, Samsun Ladik: Özgür Ay, Samsun Vezirköprü: Cemal Türkoğlu,

Sinop Ayancık: Hayrettin Kaya,

Trabzon Ortahisar: Ahmet Kaya,

Uşak Eşme: Yılmaz Tozan, Uşak Karahallı: Ramazan Karakaya,

Yalova Altınova Kaytazdere: Doğan Çitil, Yalova Çınarcık: Avni Kurt,

Yozgat Sorgun: Bahadın Meral Çıtak,

Zonguldak Alaplı Gümeli: Erdoğan Şen, Zonguldak Çaycuma Karapınar: Hakan Toprak, Zonguldak Devrek: Çetin Bozkurt, Zonguldak Gökçebey: Vedat Öztürk, Zonguldak Kilimli: Erol Sarıal."

CHP'de 35 seçim bölgesinden il ve ilçe olmak üzere 126 belediye başkan adayları da aralık ayında belli olmuştu.

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN İLLER

CHP'nin 5 ilde belediye başkan adayı daha önce açıklanmıştı. Buna göre; 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday oldu.

Öte yandan CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Adayı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Adayı Ahmet Akın ve Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan oldu.