İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri için başlattığı il gezilerine devam ediyor. Akşener, bu kapsamda bugün Manisa’ya geldi.

İlk olarak Irak’ın kuzeyin teröristlerin saldırısı sonrası şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın ailesini ziyaret etti.

"YEREL SEÇİMLERDE EPEYCE HAKSIZLIĞA HAKARETE İFTİRAYA UĞRADIK"

Manisa’da konuşan Akşener de iddiaları yalanladı. Akşener, “Bu yerel seçimler ayrı tek başımıza, hür ve müstakil girme kararı verdik. Sonra ortaya tuhaf bir iş çıktı. Biz simbiyotik bir ilişkiyi hep reddettik, et tırnak ilişkisini hep reddettik. Bu et tırnak ilişkisi sürecekse burada bizim oturmamıza gerek yok, herkes gider arzu ettiği siyasi parti bünyesinde çalışır, bize ne gerek var? Bizim bir iddiamız var, bu iddiayı hayata geçirebilmek için de en önemli fırsat yerel seçimler. Bu yerel seçimlerde epeyce bir haksızlığa, hakarete, iftiraya uğradık uğramaya da devam ediyoruz. Ama geldiğim nokta şu iyi ki bu kararı almışız, iyi ki de hür ve müstakil olarak bu seçime giriyoruz. Türkiye’yi farklı bir rekabet anlayışını, heyecanını yeniden getirttik” dedi.

"BU SİSTEMDE KİM SEÇİLİRSE ONA ACIYORUM"

Erdoğan ile ilgili de konuşan Akşener, “Bugün Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, yarın bir başkası olacak, bu sistem devam etsin herkese çok acıyorum, sayın Erdoğan’a da çok acıyorum, yeni gelecek seçilecek ona da çok acıyorum. Gerçekten ruh sağlığı gider insanın" ifadelerini kullandı.

Akşener’in sonraki durağı ise İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı oldu. Akşener, burada şu değerlendirmeleri yaptı:

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

“23 Aralık’ta şehit olmuş bir kardeşimizin evine gittik. Bir tarafıyla ailenin özellikle babasının, kız kardeşlerinin metaneti, güveni hem Allah inancı hem Türkiye’ye dair inançları, aidiyetleri çok etkiledi beni. Ağrı’da doğmuş büyümüş bir ailenin oğlu bu vatan için Manisa’yı temsilen şehit olmuş bir evladımızın ailesini ziyaret ettik. Hem Manisalıların hem Türk milletin hem de ailesinin başı sağ olsun.

"BU SİSTEM İTTİFAKLARA MECBUR BIRAKMAYI AMAÇLIYOR"

Biz yalnız başımıza hür ve müstakil diye tariflediğimiz bir sistem içerisinde seçime gidiyoruz. Hep şu söylendi bize ‘Yerel seçimler bunun sırası mı?’ Halbuki yerel seçimler tam zamanı bu ayrı yürümenin. 2017’de kabul edilen bu ucube sistemin milletimizi getirdiği yer ittifaklara mecbur bırakmak. Ama aynı zamanda 21 yıldır Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, benim İçişleri Bakanlığı dönemimde başörtülü-başörtüsüz, üniversitelere girdi girmedi... Kadının giyiminin özne olduğu bir kutuplaşma yaşadık bir dönem. Sürekli bir kutuplaşma üzerinden gidildi. Bu iş çok kolayına geldi herkesin. Biz sayın Erdoğan ve arkadaşları seçildiğinde ben gerçekten sayın Gül’ü telefonla aramıştım o zaman hayırlı olsun deyip, dedim ki ‘Çok önemli bir fırsat geçti elinize...’ Yani başı açık, başı kapalı, şurada doğdun burada büyüdün gibi mevzuların üzerinden kutuplaştırma, birbirimizin karşısında dikileceği eyleminin biteceği ve herkesin kapsayıcı bir dille, tavırla...Bunun başarılabileceği bir dönem inşallah olur demiştim."

MANİSA ADAYI BELLİ OLDU

Öte yandan Akşener, İYİ Parti'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Op.Dr. Gürhan Özcan olduğunu açıkladı.