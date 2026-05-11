Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali', 258 girişimci kadının el emeğini binlerce vatandaşla buluşturarak Anneler Günü'nde unutulmaz bir dayanışma ve sanat şölenine dönüştü.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, şehrin ekonomik ve sosyal hayatına renk kattı.

Üreten kadınları desteklemek ve el emeği ürünleri katma değere dönüştürmek amacıyla kurulan 258 stant, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Anneler Günü heyecanını kadın emeğiyle birleştiren organizasyon, yerel üreticilerin hayallerini kazanca dönüştürmesine olanak sağladı. Festivalde; takı, el sanatları, gıda, hazır giyim ve ev tekstili gibi 6 farklı kategoride yüzlerce ürün beğeniye sunuldu.



ETKİNLİKLER, ATÖLYELER, SÖYLEŞİLER



Her yaştan ziyaretçiye hitap eden organizasyon, hem eğitici hem de eğlence dolu anlara sahne oldu. Festival süresince Punch atölyesi ve Anne-Çocuk Ebru Buluşması gibi etkinliklerle el becerilerini sergileyen katılımcılar; 'Kendine Daha Çok Alan Aç' ve 'Doğum Sonrası Kendine İyi Bakmak' gibi özel söyleşilerle de kişisel gelişim ve sağlık konularında değerli bilgiler edindi. Denizli Bilim Merkezi tarafından kurulan atölyeler, minik mucitlere ilham olurken, sihirbaz gösterileri ve kukla tiyatroları, festival alanını dolduran çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.



ANNELERE ÖZEL KONSERLER



Festivalin açılış konuğu Türk Halk Müziği Sanatçısı Tuğba Ger'in konseriyle başlayan müzik ziyafeti, hafta sonu da devam etti. Elif Buse Aşan'ın sahne enerjisiyle başlayan müzik şöleni, Pazar günü Aydanur'un sahne aldığı Anneler Günü Özel Konseri ile final yaptı. Katılımcılar, hem sosyalleşme imkanı buldu hem de çocuklarıyla kaliteli vakit geçirdi.