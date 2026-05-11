Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 'Eskişehir Yılı 2026' etkinlikleri kapsamında hayata geçirilecek 'Eskişehir Yılı 2026 Halk Dansları Projesi' için seçmeler tamamlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) gerçekleştirilen seçmelere yoğun ilgi gösterildi. Katılımcılar, sahnede sergiledikleri performanslarla yeteneklerini ortaya koyarken, jüri üyeleri adayları tek tek değerlendirerek projede yer alacak isimleri belirlemek için titiz bir çalışma yürüttü.

Eskişehir'in kültürel zenginliğini sanat aracılığıyla geleceğe taşımayı amaçlayan proje, yalnızca bir halk dansları gösterisi olmanın ötesine geçecek.

Hazırlanacak özel sahne performanslarında müzik, ritim, dramatik anlatım ve sahne tasarımı bir araya getirilerek kentin geçmişten günümüze uzanan hikâyesi etkileyici bir görsel şölenle izleyiciye aktarılacak.

'Eskişehir Yılı 2026 Halk Dansları Projesi' kapsamında seçilen dansçılar, birbirinden renkli ve etkileyici halk dansları gösterilerini sahneleyecek.