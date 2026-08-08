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Göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, görüşmede, yeni dönemde gençlik örgütünün çalışmaları ve parti teşkilatının gençlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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