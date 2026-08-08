CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın yeni yönetimiyle buluştu.
Göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, görüşmede, yeni dönemde gençlik örgütünün çalışmaları ve parti teşkilatının gençlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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