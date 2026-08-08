CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partiye katılan yeni üyeleri duyurdu. Tekin, 'Demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadelemizi birlikte büyüteceğiz' mesajı verdi.

İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Örgütü, yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partiye katılan yeni yol arkadaşlarını selamladı.

Gürsel Tekin, yeni üyelerin CHP'nin mücadelesine güç ve umut kattığını belirterek, 'Birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha umutluyuz' dedi.

Demokrasi, adalet ve özgürlük vurgusu yapan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, 'Omuz omuza, yürek yüreğe mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Birlikte başaracağız' ifadelerine yer verdi.