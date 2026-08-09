Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Çömez'in Sincan 1 No'lu Cezaevi'nde isyan çıktığı yönündeki açıklamaları nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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