Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs mesajında gençliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, bağımsızlık ruhunun bugün bilimden savunma sanayiine kadar her alanda yaşamaya devam ettiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin bugün bilim, teknoloji, eğitim, üretim, kültür-sanat ve savunma sanayii gibi birçok alanda sürdürülen atılımlarla yaşamaya devam ettiğini ifade etti. 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin en büyük gücünü gençlerden aldığını kaydeden Cevdet Yılmaz, dünyaya açık, yenilikçi ve milli değerlere bağlı gençlerin Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rol üstleneceğini vurguladı.

Demokrasi, kalkınma ve 'terörsüz Türkiye' hedeflerinde gençlerin en büyük dayanak olduğunu belirten Yılmaz, ortak akıl ve güçlü toplumsal birliktelikle ülkenin daha aydınlık bir geleceğe taşınacağını söyledi.

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı; milletin ve gençlerin 19 Mayıs Bayramı'nı kutladı.