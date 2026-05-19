Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde, doğu kesimlerde biraz altında seyredecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin edildiği hava tahmin raporuna göre, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Trakya'nın batısı, Karadeniz Bölgesi (özellikle doğusu), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağış görülebilir.