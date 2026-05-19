Kayseri Talas Belediyesi, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde gerçekleştirilecek 'Uluslararası Türkoloji Zirvesi', 20-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Talas'ta düzenlenecek.

KAYSERİ (İGFA) - Türk dili, ortak alfabe çalışmaları, kültürel birliktelik ve Türk dünyasının gelecek vizyonunun ele alınacağı zirveye; başta TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin TÜRKSOY nezdindeki temsilcileri ve çok sayıda üst düzey diplomatın katılması bekleniyor.

Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan'dan bakan yardımcıları, akademisyenleri, kültür insanlarını, bilim adamlarını ve sanatçıları bir araya getirecek zirve, Türk dünyasının kültürel hafızasına önemli katkılar sunacak.

GEÇEN YIL ŞAİR VE YAZARLAR, BU YIL DİPLOMATLAR TALAS'TA

Talas Belediyesi tarafından geçen yıl düzenlenen Türk Dünyası Yazar ve Şair Buluşmalarıyla kültürel birlikteliğe güçlü katkılar sağlanırken, Uluslararası Türkoloji Zirvesi ile bu çalışmalar daha geniş ve uluslararası bir boyuta taşınmış olacak. Özellikle 1-4 Kasım 2025 tarihleri arasında Talas'ta gerçekleştirilen Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Buluşması programı, Türk coğrafyasından gelen fikir ve edebiyat insanlarını aynı çatı altında buluşturarak büyük yankı uyandırmıştı.

Zirve kapsamında Türkçe Sokağı gezisi, Ortak Alfabe Anıtı'nın açılışı, akademik oturumlar ve 'Türk Dünyasında Ortak Dil ve Kültürel Gelecek' konulu panel gerçekleştirilecek. Programlarda Türk devletleri arasındaki kültürel iş birliği, ortak alfabe süreci ve kültürel entegrasyon konuları masaya yatırılacak.

TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI GÖSTERİSİ

Zirvenin kültürel ayağında ise Talas Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. 20 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösteride Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait ezgiler ve halk dansları vatandaşlarla buluşacak. Programda ortak kültürün müzik ve folklor yoluyla sahneye taşınması hedefleniyor.