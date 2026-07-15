Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını halen koruyan darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye geneli ve yurt dışında bir dizi etkinlikler düzenlenecek.

BURSA (İGFA) - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

10 yıl önce FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı vücudunu siper eden Türk halkı; asker, polis, sivil 251 vatandaşını şehit verirken, binlercesi yaralandı.

Boğaz köprüleri darbeci askerlerce tutuldu. Özel Harekat Başkanlığı, MİT yerleşkesi helikopterlerce tarandı. Darbeci hainler TBMM'yi bombalayacak kadar gözlerini kararttı. TRT işgal edilerek darbe bildirisi okutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı tarihe geçen konuşmasını yaptı ve 'Milletimizi meydanlara davet ediyorum' çağrısında bulundu. Halk sokaklara döküldü. Tanklara karşı durdu. Kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in canı pahasına darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurması hainler için sonun başlangıcı oldu.

Başaramayacağını anlayan hainler teslim oldu.

Milletin Destanı'nın 10. yılında dünyaya 'İrade Bizim, Zafer Bizim' mesajı verilecek.

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15 TEMMUZ'DA 'ZAFERİN ADI TÜRKİYE' TEMASIYLA ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

Etkinliklerde 15 Temmuz'da, Türk milletinin sarsılmaz duruşu ve direnciyle yazılan bu destanın adının Türkiye olduğu vurgulanacak.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da ise Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edilecek, Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji yapılacak. Üsküdar ve Taksim Meydanı'nda 'Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı' ziyarete açılacak.

Öğle namazından önce 29 ilçede mevlid programı düzenlenecek. Ortaköy Camisi avlusunda 'Denizden Karaya 15 Temmuz' tekne korteji yapılacak. İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında 'İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' açılacak.

Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde '15 Temmuz Her Yerde' temasıyla mapping gösterisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında ışıklı dron gösterisi yapılacak. Fatih Camisi ve Anıtpark'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü' programı düzenlenecek.

Programın Ankara kısmında Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğince hazırlanan 'Hafıza ve Hatıra: 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz destanının 10. yılı anısına hazırlanan sergide, Kızılay Meydanı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve farklı noktalardan darbe girişimi günü ve sonrasında çekilen fotoğraflara yer verildi.

Yine 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' logosunun TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinde yer alacağını bildirdi. Trenlerde toplam 40 logonun yer alacağını belirten Uraloğlu, setlerin içinde de 15 Temmuz temalı afişler kullanılacak. Özel logolu YHT setlerinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere YHT ağındaki hatlarda iki ay boyunca sefer yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak mottosu 'İrade Bizim, Zafer Bizim' doğrultusunda düzenlenecek etkinliklerde, millî takım sporcularından altyapı kategorilerindeki gençlere kadar binlerce sporcu, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini anmak için buluşacak. Atletizm, güreş, okçuluk, bisiklet, geleneksel güreşler, judo, atıcılık, muaythai, tenis, triatlon, dağcılık, tekvando, wushu, hokey, cimnastik, golf, izcilik, kaykay, kürek ve sutopu branşlarında gerçekleştirilecek organizasyonlarla 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anılırken, demokrasi ve millî birlik ruhu da spor aracılığıyla yaşatılacak.

Uluslararası düzeyde FETÖ ve faaliyetlerine yönelik bir bilinç oluşturulması, Türkiye'nin gücünü, birlikteliğini ve her türlü zorluğu aşma kararlılığını dünyaya etkili bir şekilde duyurmak amacıyla 'Millî İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz' temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Temmuz ayı içerisinde Almanya (Berlin), Bosna-Hersek (Saraybosna), Belçika (Brüksel), İsviçre (Bern), Hollanda (Lahey), Endonezya (Cakarta), Güney Afrika Cumhuriyeti (Pretorya), Arnavutluk Cumhuriyeti (Tiran), Nijerya (Abuja) ve Birleşik Krallık (Londra) olmak üzere toplam 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı ayrıca ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Güney Kore, Fas, Etiyopya, Polonya, Güney Afrika, Kazakistan, Katar, Nijerya, Karadağ, Özbekistan, Mozambik, Senegal, Tanzanya ve KKTC dâhil 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcisini Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek '15 Temmuz Uluslararası Medya Programı' kapsamında Türkiye'de ağırlayacak.

Etkinliklerin gerçekleştirileceği ülkelerde 15 Temmuz hafızasını uluslararası kamuoyuyla buluşturmak amacıyla fotoğraf sergileri düzenlenmesi ve 'Şafak Vakti' belgeselinin gösteriminin yapılması planlanıyor.

MİNARELERDEN SALALAR OKUNUP, IŞIKLAR YAKILACAK

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilavet edilip, dualar edilecek.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı sala verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak. 16 Temmuz Perşembe sabahı ise tüm camilerde 'Sabah Namazı' buluşmaları düzenlenecek.

BURSA İHANETİ UNUTMAYACAK

Bursa Valiliği koordinesinde düzenlenecek etkinlikler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 20.00'da başlayacak. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmaları ve sonrasında Türk Müziği Topluluğu Programı, '30 Kuş' şiiri, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimleri, Bursa Mehteran Takımı Gösterisi, 'Selam Olsun' şiiri, Maarif Halk Dansları Programı ve Uğur Işılak konseri sonrasında saat 00.13'de tüm camilerde sela okunmasıyla sona erecek.