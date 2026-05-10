Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri vizyonu doğrultusunda İncesu Marina Su Sporları Merkezi'nin açılış programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, 'Plaj voleybolunu da biz hediye edelim, İncesu'muza yakışır' diyerek tesise plaj voleybolu sahası müjdesi verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İncesu Belediyesi tarafından hayata geçirilen İncesu Marina, Su Sporları Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile il ve ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin spor alanında güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti. İncesu'nun turizm potansiyeline de dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, ilçenin Kapadokya'ya yakınlığıyla önemli bir destinasyon olduğunu ifade ederek, 'İncesu, Kapadokya'ya yakınlığıyla önemli bir destinasyondur. Mozaik yapılar, inanç turizmine yönelik dini tesisler, sivil mimari örnekler, ipek yolu güzergâhında hanlar, saymakla bitmez. İncesu'muz Erciyes'imizin eteğinde turizm merkezidir' dedi.

Plaj Voleybolu Müjdesi

Başkan Büyükkılıç, su sporları alanındaki çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, 'Burada Su sporları ile ilgili çalışma yapılacak. Plaj voleybolunu da biz hediye edelim, İncesu'muza yakışır' ifadeleriyle, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan'a bu konuda talimat verdi.

Vali Gökmen Çiçek, Başkan Büyükkılıç'ın 2029 Dünya Spor Başkenti sürecindeki katkılarına dikkat çekerek şöyle konuştu: 'Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızın mücadelesi ve başvurusu ile beraber artık Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti oldu. Spor başkenti olan bir şehrin her köşesinde sportif organizasyonlar, gençlerin spora yönlendirilmesi o kadar önemli ki, 2029'a kadar spor başkenti olduğumuzu her ortamda, her yerde vurgulayacağız. Büyükşehir Belediyemize teşekkür edeceğiz. Aynı zamanda Türk Dünyası Kültür Başkenti'yiz, bu durumun yaşanması da şehrimiz için çok önemli.'

Milletvekillerinden Kayseri Belediyeciliğine Övgü

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da konuşmasında Kayseri'deki belediyecilik anlayışına dikkat çekerek, 'Keşke tüm belediyeler Kayseri'deki belediye başkanlarıma emanet edilse diyorum. Merkezimiz, hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise İncesu'nun turizm alanındaki yükselişine vurgu yaparak, 'İncesu'da müthiş bir turizm canlanması var. Örenşehir'deki mozaikler hepimizi çok heyecanlandırıyor' dedi ve Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de ilçeyi spor ve turizm etkinlikleriyle daha görünür hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, karavan kampı, maraton ve dragon festivali gibi organizasyonlarla İncesu'yu ön plana çıkarmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

İncesu Marina ile su sporlarına yeni bir merkez kazandırılan bölgede, İç Anadolu'nun en büyük zipline adrenalin merkezlerinden biri de yer alıyor. Baraj gölü çevresinde kurulan Su Sporları Merkezi'nde ziyaretçiler farklı su aktiviteleriyle buluşurken, açılış programında gerçekleştirilen çeşitli su gösterileri de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.